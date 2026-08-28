Quem gosta de histórias de mistério, causos e lendas pode conhecer um pouco mais do imaginário de Piracicaba neste domingo (30). Às 14h, o Sesc Piracicaba recebe a contação “Entre Águas e Assombrações: Lendas de Piracicaba”, com o escritor e contador de histórias Evair Sousa.
A atividade será realizada na Sala de Leitura e é voltada tanto para crianças quanto para adultos. A proposta é apresentar narrativas ligadas à história e à memória da cidade, recuperando histórias que foram transmitidas entre gerações.
As histórias apresentadas por Evair são baseadas nas obras da escritora Ivana Negri, que reúne em seus livros lendas e narrativas relacionadas a Piracicaba. Na apresentação, os textos deixam o papel e ganham voz, gestos e interação com o público. A proposta é aproximar a literatura da tradição oral, fazendo com que histórias registradas nos livros continuem circulando entre novas gerações.
Para Evair Sousa, contar essas narrativas é também uma maneira de preservar a memória da cidade. “Contar as lendas de Piracicaba é manter viva uma parte da nossa história. São narrativas que passaram de geração em geração e que nos ajudam a reconhecer os lugares, as pessoas e a memória da nossa cidade de uma maneira diferente”, afirma.
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Uma Piracicaba além da história oficial
Rio, colinas, caminhos e outros lugares conhecidos da cidade aparecem nas lendas a partir de uma perspectiva diferente, marcada por mistérios, personagens e acontecimentos que fazem parte do imaginário popular. A atividade busca justamente apresentar esse outro lado de Piracicaba, em que os espaços conhecidos também carregam histórias transmitidas ao longo do tempo.
“Os livros da Ivana Negri são fundamentais para esse trabalho porque registram histórias que pertencem à memória piracicabana. Na contação, busco levar essas narrativas novamente para a oralidade, criando um encontro entre aquilo que está registrado no livro e aquilo que ganha vida quando uma história é compartilhada com o público”, explica Evair.
Além de apresentar as lendas, a contação propõe uma oportunidade para que famílias conheçam histórias relacionadas à própria cidade.“Quando contamos uma lenda, não estamos contando apenas uma história de assombração ou de mistério. Estamos falando de memória, pertencimento e identidade”, destaca o contador.
Segundo ele, a intenção é que crianças e adultos possam ouvir as histórias e perceber Piracicaba também a partir de seu imaginário popular.
Serviço
Entre Águas e Assombrações: Lendas de Piracicaba
Data: domingo, 30 de agosto de 2026
Horário: 14h
Local: Sala de Leitura – Sesc Piracicaba
Endereço: Rua Ipiranga, 155, Centro, Piracicaba (SP)