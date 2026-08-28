Quem gosta de histórias de mistério, causos e lendas pode conhecer um pouco mais do imaginário de Piracicaba neste domingo (30). Às 14h, o Sesc Piracicaba recebe a contação “Entre Águas e Assombrações: Lendas de Piracicaba”, com o escritor e contador de histórias Evair Sousa.

A atividade será realizada na Sala de Leitura e é voltada tanto para crianças quanto para adultos. A proposta é apresentar narrativas ligadas à história e à memória da cidade, recuperando histórias que foram transmitidas entre gerações.

As histórias apresentadas por Evair são baseadas nas obras da escritora Ivana Negri, que reúne em seus livros lendas e narrativas relacionadas a Piracicaba. Na apresentação, os textos deixam o papel e ganham voz, gestos e interação com o público. A proposta é aproximar a literatura da tradição oral, fazendo com que histórias registradas nos livros continuem circulando entre novas gerações.