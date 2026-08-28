Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (22), na Avenida Jaú, na Comunidade Portelinha, durante uma ocorrência atendida por policiais da 1ª Companhia.
Segundo a PM, durante as diligências, os agentes localizaram 13 munições calibre .38 e um revólver Taurus do mesmo calibre. Após consulta, foi constatado que a arma havia sido furtada.
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No imóvel, os policiais também encontraram um cofre e R$ 41.119 em dinheiro. De acordo com a ocorrência, o suspeito não informou a procedência da quantia.
A situação ficou ainda mais grave quando, segundo a Polícia Militar, o homem teria oferecido R$ 1 mil para cada policial em troca de sua liberação. A tentativa de suborno configurou, além da posse ilegal de arma e receptação, o crime de corrupção ativa.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.
Forma apreendidos, 1 revólver Taurus calibre .38, 13 munições calibre .38, R$ 41.119 em dinheiro e 1 cofre.