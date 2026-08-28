O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que os Correios permanecerão sob controle estatal e descartou a possibilidade de venda da empresa durante a sabatina promovida pela TV Globo nesta quinta-feira (27). A declaração ocorre enquanto a companhia enfrenta um dos períodos mais delicados de suas finanças, com déficit de R$ 3,1 bilhões registrado no primeiro semestre de 2026.

Lula indicou que a estratégia para enfrentar o problema passa por uma reorganização da estatal e pela redução de despesas consideradas necessárias pelo governo. A avaliação apresentada pelo presidente é de que os Correios precisam se adaptar às transformações do mercado de entregas, que ganhou novos concorrentes e mudou o perfil da atividade nos últimos anos.

A deterioração financeira vem se acumulando ao longo dos últimos anos. O resultado negativo, que era de R$ 171,8 milhões em junho de 2022, avançou para R$ 1,5 bilhão em 2023 e alcançou R$ 1,7 bilhão em 2024. Em 2025, o déficit chegou a R$ 2,6 bilhões, antes de atingir os R$ 3,1 bilhões registrados na primeira metade deste ano.