O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com o relançamento de “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, que retorna às telonas para relembrar o início da jornada do jovem bruxo em Hogwarts. Além da volta do clássico, a programação traz novas estreias e, entre os filmes que seguem em cartaz, estão “Homem-Aranha: Um Novo Dia” e “A Odisseia”. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Cine Araújo Piracicaba ou pelo site oficial da rede.
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ESTREIAS
Harry Potter E A Pedra Filosofal (Relançamento): O longa acompanha o primei-ro ano de Harry em Hogwarts, quando o jovem órfão descobre suas origens e é introduzido ao extraordinário mundo da bruxaria. Ao lado de seus novos amigos Rony e Hermione, ele preci-sará desvendar os mistérios de sua nova escola enquanto protege um valioso e perigo-so artefato de forças sombri-as que ameaçam retornar.
Coyote Vs. Acme: Um advogado sem sorte que assume Wile E. como cliente em seu processo contra a Acme por seus produtos defeituosos. No entanto, ele logo descobrirá que seu antigo chefe é o advogado de defesa da empresa processada.
Ponto Sem Retorno: Nove anos após uma pandemia global de gripe dizimar a maior parte da humanidade, o piloto enlutado Hig vive isolado em um hangar de aviação no Colorado com seu cachorro e um ex-fuzileiro naval ranzinza. Ao interceptar uma misteriosa transmissão de rádio, ele decide arriscar tudo e cruzar o perímetro controlado em uma jornada perigosa em busca de esperança e outros sobreviventes.
Akira (Remasterizado Em 4k): Em 2019, três décadas após o governo japonês destruir Tóquio com uma bomba nuclear para encobrir um experimento com crianças paranormais, o motoqueiro cyberpunk Kaneda embarca em uma missão perigosa para salvar seu amigo Tetsuo de uma conspiração governamental de proporções inimagináveis.
Muito Prazer: Rubem, um motorista de aplicativo sem perspectivas, recebe uma herança inesperada: o Motel Pérola, que logo descobre ser um prédio em ruínas. Lá ele conhece Grace, ex-funcionária que ficou morando numa das suítes quando o motel fechou. Sem conseguir vender o imóvel e atolados em dívidas, Grace e Rubem unem-se para reativar o motel.
SEGUEM EM CARTAZ
Homem-Aranha - Um Novo Dia: Quatro anos após os eventos de Sem Volta para Casa, Peter Parker continua atuando como Homem-Aranha, agora de forma anônima, enquanto enfrenta uma nova ameaça e mudanças perigosas em seus poderes.
A Odisseia: Odisseu, rei de Ítaca, enfrenta uma perigosa jornada de volta para casa após a Guerra de Troia, enfrentando criaturas e desafios enquanto tenta reencontrar a esposa, Penélope, e o filho, Telêmaco.
Michael (Relançamento) – Apenas sábado (29): A cinebiografia acompanha a trajetória de Michael Jackson desde os primeiros sucessos com os Jackson 5 até sua consagração mundial como Rei do Pop, destacando sua carreira, ambições artísticas e vida pessoal.
Também permanecem em cartaz no Cine Araújo Piracicaba os filmes: Sobrenatural – Agora Entre Nós; Patrulha Canina - Uma Aventura Dino; Authentic Games no Império Desconectado e Colegas E O Herdeiro.
Cine Teatro São Pedro
O Cine Teatro de São Pedro também conta com programação entre os dias 27 de agosto e 2 de setembro. “Patrulha Canina” terá sessões às 18h30, exceto no domingo (30), enquanto “Homem-Aranha: Um Novo Dia” será exibido às 20h30, com versões dublada e legendada, além de sessão em 3D no domingo. Já “Harry Potter e a Pedra Filosofal” será exibido em 2D dublado somente no domingo (30), às 17h. Os ingressos custam R$ 15 a meia-entrada e R$ 30 a inteira, tanto para sessões 2D quanto 3D. De segunda a quinta-feira, exceto feriados, há promoção com preço único de meia-entrada para sessões 2D e 3D. O Cine Teatro fica na Avenida dos Imigrantes, 255, no Shopping São Pedro.