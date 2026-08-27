O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com o relançamento de “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, que retorna às telonas para relembrar o início da jornada do jovem bruxo em Hogwarts. Além da volta do clássico, a programação traz novas estreias e, entre os filmes que seguem em cartaz, estão “Homem-Aranha: Um Novo Dia” e “A Odisseia”. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Cine Araújo Piracicaba ou pelo site oficial da rede.

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ESTREIAS

Harry Potter E A Pedra Filosofal (Relançamento): O longa acompanha o primei-ro ano de Harry em Hogwarts, quando o jovem órfão descobre suas origens e é introduzido ao extraordinário mundo da bruxaria. Ao lado de seus novos amigos Rony e Hermione, ele preci-sará desvendar os mistérios de sua nova escola enquanto protege um valioso e perigo-so artefato de forças sombri-as que ameaçam retornar.