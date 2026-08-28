Moradores do bairro Morumbi, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de um trecho da rua Dr. Jorge A. da Silveira, onde há um buraco que, segundo eles, tem dificultado a circulação de veículos.
De acordo com os moradores, o problema já foi comunicado à Prefeitura de Piracicaba por meio do serviço 156. Eles afirmam que fizeram a solicitação para que o trecho fosse avaliado e recebesse manutenção, mas relatam que não tiveram retorno sobre o pedido.
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Ainda segundo os relatos, o buraco permanece na via e exige atenção dos motoristas que passam pelo local. A presença da irregularidade faz com que os veículos reduzam a velocidade e realizem desvios para evitar o ponto danificado.
A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local após receber as reclamações e constatou a existência do buraco na rua Dr. Jorge A. da Silveira. O problema está localizado em um trecho utilizado pelos moradores e por motoristas que circulam pelo bairro.
Moradores relatam preocupação com possíveis danos aos veículos que passam pelo local, principalmente quando o buraco não é percebido com antecedência. Eles também afirmam que a situação permanece sem uma solução desde que a reclamação foi registrada junto ao serviço municipal.
Os moradores aguardam que o trecho seja vistoriado e que sejam realizados os serviços necessários para a recuperação do pavimento. Enquanto isso, a orientação relatada pelos próprios moradores é para que os motoristas tenham atenção ao passar pelo ponto.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "O Semae informa que a demanda já está na programação e o serviço será executado até segunda-feira, 31/08".
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