Moradores do bairro Morumbi, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de um trecho da rua Dr. Jorge A. da Silveira, onde há um buraco que, segundo eles, tem dificultado a circulação de veículos.

De acordo com os moradores, o problema já foi comunicado à Prefeitura de Piracicaba por meio do serviço 156. Eles afirmam que fizeram a solicitação para que o trecho fosse avaliado e recebesse manutenção, mas relatam que não tiveram retorno sobre o pedido.

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