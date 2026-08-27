Duas faixas com mensagens de protesto contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foram apreendidas pela Polícia Militar durante uma ocorrência de tráfico de drogas na Comunidade Pantanal, em Piracicaba, nesta quarta-feira (26). A ação terminou com duas prisões, a apreensão de uma adolescente e a localização de centenas de porções de entorpecentes.
Segundo o boletim de ocorrência, as faixas tinham mensagens como “Fora Tarcísio e seu exército de assassinos”. O material foi localizado pelos policiais durante o patrulhamento e apresentado à autoridade policial responsável pelo caso.
Ao todo, foram apreendidas 381 porções de cocaína e 102 porções de maconha. Também foram encontrados R$ 333 em dinheiro, além de dois celulares.
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Como ocorreu a abordagem
De acordo com o registro policial, a equipe fazia patrulhamento pela Comunidade Pantanal quando encontrou três pessoas nas proximidades de uma viela.
Um dos abordados relatou aos policiais que estava no local para comprar drogas. Segundo o BO, a negociação seria feita com uma mulher que estava acompanhada de uma adolescente.
Com a aproximação da viatura, a adolescente correu em direção a uma residência carregando uma bolsa branca. Os policiais acompanharam a movimentação e a encontraram dentro do imóvel. Na bolsa, havia 120 porções de cocaína.
A mulher que permanecera no local da abordagem também estava com 20 porções de cocaína, segundo o registro da ocorrência.
Mais drogas são encontradas
Ainda durante a ação, as duas mulheres indicaram aos policiais que outro homem seria responsável pelo gerenciamento do ponto de venda de drogas. Elas também apontaram um imóvel onde, conforme o relato, haveria mais entorpecentes.
O homem foi localizado no endereço e, segundo o BO, informou que havia uma bolsa sobre um armário contendo drogas.
No imóvel foram encontradas outras 241 porções de cocaína, 102 porções de maconha, R$ 333 em dinheiro, distribuídos em cédulas de diferentes valores, e dois celulares.
As substâncias foram encaminhadas para exame pericial, que confirmou a presença de entorpecentes.
Faixas políticas também foram apreendidas
Durante a ocorrência, os policiais apreenderam as duas faixas com mensagens de protesto contra Tarcísio de Freitas. O material foi apresentado junto com os demais itens recolhidos à autoridade policial.
Faixas com críticas ao governador já haviam aparecido recentemente em manifestações realizadas na capital paulista. Os grupos responsáveis pelos protestos afirmam manter uma mesma organização nas diferentes ocasiões.
Entre as pautas apresentadas pelos manifestantes estão críticas à atuação da Polícia Militar em comunidades e aos valores dos pedágios. Mensagens contra Tarcísio e também contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) foram utilizadas em atos recentes.
Prisões e encaminhamentos
Os envolvidos foram conduzidos à Unidade de Polícia Judiciária e apresentados ao delegado de plantão.
Após analisar a ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão de dois adultos e a apreensão da adolescente. O homem que havia relatado estar no local para comprar drogas foi liberado.
Conforme o boletim de ocorrência, os dois presos seriam encaminhados para audiência de custódia. A adolescente, por sua vez, seria encaminhada à Fundação Casa de Campinas.