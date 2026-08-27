Duas faixas com mensagens de protesto contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foram apreendidas pela Polícia Militar durante uma ocorrência de tráfico de drogas na Comunidade Pantanal, em Piracicaba, nesta quarta-feira (26). A ação terminou com duas prisões, a apreensão de uma adolescente e a localização de centenas de porções de entorpecentes.

Segundo o boletim de ocorrência, as faixas tinham mensagens como “Fora Tarcísio e seu exército de assassinos”. O material foi localizado pelos policiais durante o patrulhamento e apresentado à autoridade policial responsável pelo caso.

Ao todo, foram apreendidas 381 porções de cocaína e 102 porções de maconha. Também foram encontrados R$ 333 em dinheiro, além de dois celulares.