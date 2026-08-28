O XV de Piracicaba promoveu, na tarde desta quarta-feira (26), uma palestra sobre os riscos e as consequências do doping no futebol de base. A atividade foi realizada em parceria com a OAB Piracicaba, no Anfiteatro Pecege, localizado no Estádio Municipal Barão da Serra Negra.
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Com o tema “O Doping no Futebol de Base”, o encontro reuniu jogadores e integrantes da comissão técnica do DNA XV Sub-20, além de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance e membros da equipe de apoio do clube.
A palestra foi conduzida pela presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), Débora Passos; pelo representante do Controle de Doping da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Lucas Berard; e pelo advogado e auditor pleno do TJD-AD, Leandro Pachani.
Durante o encontro, os participantes receberam orientações sobre prevenção, jogo limpo e as possíveis consequências do uso de substâncias proibidas no esporte.
Segundo Débora Passos, o trabalho de conscientização é especialmente importante nas categorias de base, para que os atletas conheçam os riscos e as responsabilidades envolvidos na carreira esportiva.
“A conscientização da consequência dos atos deles é o mais importante, porque não queremos ninguém envolvido nisso”, afirmou.
Lucas Berard também destacou a importância de levar informações aos atletas desde as categorias de formação. Para ele, ações educativas contribuem para a proteção dos esportistas e para a construção de um ambiente baseado em igualdade, saúde e ética.
XV destaca importância da orientação
O presidente do XV de Piracicaba, Matheus Bonassi, ressaltou que a orientação faz parte do processo de formação dos atletas.
Segundo ele, o controle antidopagem está cada vez mais presente no esporte de alto rendimento e, por isso, é importante que jogadores, profissionais da área médica, fisioterapeutas e demais integrantes das equipes tenham acesso às informações.
Bonassi também afirmou que o clube pretende promover outras iniciativas semelhantes e defendeu a participação dos familiares dos atletas em futuras ações.
A palestra faz parte das iniciativas de conscientização sobre antidopagem e busca contribuir para a formação dos jogadores do futebol de base, reforçando a importância da prevenção e do respeito às regras esportivas.
O que é o doping
O doping no esporte é caracterizado pelo uso de substâncias ou métodos proibidos para melhorar artificialmente o desempenho. Além de comprometer a igualdade das competições, a prática pode trazer riscos à saúde dos atletas.
A atenção também deve estar voltada para medicamentos e suplementos, já que alguns produtos podem conter substâncias proibidas pelas regras antidopagem. Por isso, atletas devem buscar orientação de profissionais habilitados antes de utilizar qualquer medicamento ou suplemento.
As violações das regras antidopagem podem resultar em suspensões e outras penalidades esportivas, além de prejudicar a carreira e a imagem do atleta. A conscientização nas categorias de base busca justamente prevenir esses casos e reforçar a importância do jogo limpo.
No futebol de formação, a orientação é considerada ainda mais importante, já que os atletas estão começando a carreira e precisam conhecer desde cedo as regras, responsabilidades e possíveis consequências relacionadas ao doping.