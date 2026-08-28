O XV de Piracicaba promoveu, na tarde desta quarta-feira (26), uma palestra sobre os riscos e as consequências do doping no futebol de base. A atividade foi realizada em parceria com a OAB Piracicaba, no Anfiteatro Pecege, localizado no Estádio Municipal Barão da Serra Negra.

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Com o tema “O Doping no Futebol de Base”, o encontro reuniu jogadores e integrantes da comissão técnica do DNA XV Sub-20, além de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance e membros da equipe de apoio do clube.