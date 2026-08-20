A Seleção Brasileira Feminina já tem local e data definidos para a estreia na Copa do Mundo Feminina de 2027. O Brasil abrirá o Mundial no dia 24 de junho, no Maracanã, no Rio de Janeiro, que também será palco da grande final, marcada para 25 de julho.
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O anúncio foi feito nesta quinta-feira (20), durante um evento realizado na sede da Federação Internacional de Futebol (Fifa), em Zurique, na Suíça. Por ser o país-sede, o Brasil já está garantido no Grupo A da competição.
Depois da estreia no Maracanã, a seleção brasileira terá mais dois compromissos pela primeira fase. No dia 29 de junho, o time jogará na Neo Química Arena, em São Paulo. A participação na fase de grupos será encerrada em 4 de julho, no Mané Garrincha, em Brasília.
Os outros jogos do Grupo A serão disputados na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, e na Arena Pernambuco, em Recife, que receberão duas partidas cada. O sorteio dos grupos está previsto para dezembro deste ano, novamente na sede da Fifa, na Suíça.
Caminho até a final
O percurso do Brasil na competição também já está definido de acordo com a posição que a equipe alcançar na fase de grupos.
Caso termine a primeira fase na liderança do Grupo A, a seleção disputará as oitavas de final na Arena Castelão, em Fortaleza, e as quartas de final no Mineirão, em Belo Horizonte. Se avançar, a semifinal será disputada novamente em São Paulo, antes da possível decisão no Maracanã.
Se o Brasil terminar a fase de grupos em segundo lugar, o caminho será diferente: as oitavas acontecerão no Mineirão, as quartas na Arena Castelão e a semifinal será realizada no Maracanã.
A Copa do Mundo Feminina de 2027 terá 64 partidas, distribuídas por oito cidades brasileiras. São Paulo será a cidade com o maior número de jogos, com dez partidas. Rio de Janeiro e Fortaleza terão nove cada, enquanto Belo Horizonte receberá oito. Brasília, Salvador, Porto Alegre e Recife terão sete jogos cada.
Maracanã volta a receber a seleção feminina
A escolha do Maracanã para a abertura e para a final marca o retorno da Seleção Brasileira Feminina ao estádio em uma Copa do Mundo.
A última partida da equipe no local aconteceu em 2016, durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Na semifinal contra a Suécia, Brasil e Suécia empataram sem gols no tempo regulamentar. Na disputa por pênaltis, a equipe sueca venceu por 4 a 3 e avançou à final.
Na ocasião, a seleção brasileira era comandada por um time que contava com nomes importantes do futebol feminino, enquanto a Suécia tinha como treinadora Pia Sundhage. Três anos depois, a técnica sueca assumiria o comando da Seleção Brasileira Feminina.
A história do Brasil no Maracanã, porém, começou antes. A primeira partida da seleção feminina no estádio ocorreu em 20 de julho de 2007, durante a fase de grupos dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. O Brasil goleou o Canadá por 7 a 0.
Seis dias depois, o Maracanã voltou a receber a equipe brasileira para a disputa da medalha de ouro. Com nomes como Marta, Cristiane e Formiga, a seleção venceu os Estados Unidos por 6 a 0 e conquistou o título do Pan-Americano.
Neo Química Arena também esteve na disputa
Antes da definição do Maracanã, a Neo Química Arena, em São Paulo, também disputava o direito de receber a partida de abertura da Copa do Mundo Feminina.
O estádio do Corinthians tem uma relação importante com a modalidade no país e já recebeu sete jogos da Seleção Brasileira Feminina desde sua inauguração, em 2016.
O compromisso mais recente aconteceu em 6 de julho, quando o Brasil venceu os Estados Unidos por 2 a 1, em amistoso. Com o resultado, a seleção chegou a seis vitórias consecutivas no estádio, além de uma derrota no retrospecto geral.
Agora, a Neo Química Arena terá novamente a presença da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2027. O estádio será palco do segundo jogo do Brasil na fase de grupos, em 29 de junho.
Com a abertura e a final no Maracanã, além de partidas em São Paulo e Brasília na primeira fase, a Seleção Brasileira terá pela frente uma campanha em casa em busca do título mundial.