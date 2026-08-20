A Seleção Brasileira Feminina já tem local e data definidos para a estreia na Copa do Mundo Feminina de 2027. O Brasil abrirá o Mundial no dia 24 de junho, no Maracanã, no Rio de Janeiro, que também será palco da grande final, marcada para 25 de julho.

VEJA MAIS :

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (20), durante um evento realizado na sede da Federação Internacional de Futebol (Fifa), em Zurique, na Suíça. Por ser o país-sede, o Brasil já está garantido no Grupo A da competição.