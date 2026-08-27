Quem olhar para o céu na madrugada de quinta (27) para sexta-feira (28) poderá acompanhar um dos fenômenos astronômicos mais marcantes do ano. Um eclipse lunar parcial atingirá seu ponto máximo às 1h13, quando aproximadamente 96,2% da superfície visível da Lua estará dentro da sombra mais escura projetada pela Terra. A aparência será muito próxima à de um eclipse total.
O fenômeno começa ainda nesta quinta-feira (27), com a entrada da Lua na região mais externa da sombra terrestre às 22h24. A etapa parcial, que produz a mudança mais evidente no aspecto do satélite, terá início às 23h34 e seguirá até 2h52. Depois disso, a Lua continuará atravessando a região de penumbra até o encerramento completo do evento, às 4h02.
A observação não exige telescópio, binóculo ou qualquer outro equipamento. O acompanhamento pode ser feito a olho nu, desde que a Lua esteja livre de obstáculos e, principalmente, de nuvens. Durante um eclipse lunar, a Terra fica posicionada entre o Sol e a Lua, fazendo com que sua sombra avance sobre o satélite. Quanto maior a porção atingida pela umbra, região central e mais escura da sombra, mais intenso fica o efeito percebido no céu.
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Interior de São Paulo deve ter boas condições
Para quem estiver no interior de São Paulo, a previsão é especialmente animadora. As condições meteorológicas indicam menor presença de nebulosidade durante o período do eclipse em grande parte da região, o que aumenta as chances de acompanhar as diferentes fases do fenômeno. Outras áreas do Sudeste, do Centro-Oeste e do interior do Nordeste também devem apresentar condições favoráveis.
O cenário muda em algumas partes do país. O Rio Grande do Sul deve enfrentar maior cobertura de nuvens e condições instáveis, enquanto áreas de Santa Catarina e do sul do Paraná também podem ter dificuldade para acompanhar o eclipse. No litoral do Nordeste e no extremo norte da Região Norte, a nebulosidade também poderá reduzir a visibilidade em determinados momentos.
Para quem não conseguir observar o fenômeno desta vez, a espera por uma oportunidade semelhante será longa. Em 2027 estão previstos dois eclipses lunares, mas ambos serão penumbrais, com alterações de luminosidade pouco perceptíveis. Já em 2028 haverá um eclipse parcial visível em todo o Brasil, porém apenas 2,4% da Lua ficará encoberta. O próximo eclipse lunar total observável de todo o território brasileiro está previsto para a noite entre 25 e 26 de junho de 2029.