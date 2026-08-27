Quem olhar para o céu na madrugada de quinta (27) para sexta-feira (28) poderá acompanhar um dos fenômenos astronômicos mais marcantes do ano. Um eclipse lunar parcial atingirá seu ponto máximo às 1h13, quando aproximadamente 96,2% da superfície visível da Lua estará dentro da sombra mais escura projetada pela Terra. A aparência será muito próxima à de um eclipse total.

O fenômeno começa ainda nesta quinta-feira (27), com a entrada da Lua na região mais externa da sombra terrestre às 22h24. A etapa parcial, que produz a mudança mais evidente no aspecto do satélite, terá início às 23h34 e seguirá até 2h52. Depois disso, a Lua continuará atravessando a região de penumbra até o encerramento completo do evento, às 4h02.

A observação não exige telescópio, binóculo ou qualquer outro equipamento. O acompanhamento pode ser feito a olho nu, desde que a Lua esteja livre de obstáculos e, principalmente, de nuvens. Durante um eclipse lunar, a Terra fica posicionada entre o Sol e a Lua, fazendo com que sua sombra avance sobre o satélite. Quanto maior a porção atingida pela umbra, região central e mais escura da sombra, mais intenso fica o efeito percebido no céu.