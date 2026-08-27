A mudança no tempo será percebida já nas primeiras horas do dia. A temperatura mínima deve ficar próxima dos 22°C, enquanto a máxima pode chegar aos 36°C durante a tarde. A diferença representa uma elevação de mais de 8°C em relação às temperaturas registradas nos últimos dias.

Piracicabanos que aproveitaram os últimos dias de temperaturas mais baixas já podem preparar o retorno das roupas leves. Depois da passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo, que trouxe chuva e fez os termômetros despencarem, Piracicaba deve voltar a enfrentar uma sequência de dias quentes a partir desta quinta-feira (27).

A frente fria que passou pelo Estado provocou chuva e queda nas temperaturas em diversas cidades. Em Piracicaba, o período de temperaturas mais baixas, porém, deve ser curto. Com o afastamento do sistema, a massa de ar quente volta a atuar sobre a região e favorece a elevação dos termômetros.

Calor volta após queda nas temperaturas

A mudança será rápida para os moradores. Depois de dias em que foi necessário recorrer a cobertores e roupas de frio, o cenário muda novamente. Nesta quinta, o calor deve aparecer principalmente durante a tarde, quando a máxima pode alcançar os 36°C.

A manhã começa com temperaturas mais amenas, próximas dos 22°C, mas os termômetros sobem ao longo do dia. A combinação entre mínima elevada e máxima próxima dos 36°C também deve deixar as noites mais quentes em comparação com os últimos dias.