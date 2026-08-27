Piracicabanos que aproveitaram os últimos dias de temperaturas mais baixas já podem preparar o retorno das roupas leves. Depois da passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo, que trouxe chuva e fez os termômetros despencarem, Piracicaba deve voltar a enfrentar uma sequência de dias quentes a partir desta quinta-feira (27).
A mudança no tempo será percebida já nas primeiras horas do dia. A temperatura mínima deve ficar próxima dos 22°C, enquanto a máxima pode chegar aos 36°C durante a tarde. A diferença representa uma elevação de mais de 8°C em relação às temperaturas registradas nos últimos dias.
Saiba mais:
A frente fria que passou pelo Estado provocou chuva e queda nas temperaturas em diversas cidades. Em Piracicaba, o período de temperaturas mais baixas, porém, deve ser curto. Com o afastamento do sistema, a massa de ar quente volta a atuar sobre a região e favorece a elevação dos termômetros.
Calor volta após queda nas temperaturas
A mudança será rápida para os moradores. Depois de dias em que foi necessário recorrer a cobertores e roupas de frio, o cenário muda novamente. Nesta quinta, o calor deve aparecer principalmente durante a tarde, quando a máxima pode alcançar os 36°C.
A manhã começa com temperaturas mais amenas, próximas dos 22°C, mas os termômetros sobem ao longo do dia. A combinação entre mínima elevada e máxima próxima dos 36°C também deve deixar as noites mais quentes em comparação com os últimos dias.
Para quem se acostumou ao frio provocado pela passagem da frente fria, a orientação é se preparar para a mudança no tempo. O calor deve voltar a fazer parte da rotina dos piracicabanos, com necessidade de atenção à hidratação e à exposição prolongada ao sol nos períodos de maior temperatura.
Mudança acontece nesta quinta
A previsão indica que a elevação dos termômetros começa nesta quinta-feira (27), marcando a transição entre o período de temperaturas mais baixas e o retorno do calor.
Assim, quem esperava aproveitar mais alguns dias de frio terá pouco tempo. Após a passagem da frente fria pelo Estado, Piracicaba volta a registrar temperaturas elevadas, com mínima perto dos 22°C e máxima que pode atingir os 36°C.