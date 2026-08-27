Quem passou pelo Rio Piracicaba nos últimos dias pode perceber a redução do volume de água. O nível do manancial chegou a 1,09 metro e, nesta quinta-feira (27), apresentou uma pequena elevação, para 1,13 metro, segundo dados do Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo (SAISP).

A vazão também permanece baixa. O registro desta quinta-feira ficou próximo de 24 metros cúbicos por segundo (m³/s). Para facilitar a compreensão, esse volume corresponde à passagem de aproximadamente 24 mil litros de água pelo rio a cada segundo, o equivalente à capacidade de 24 caixas-d'água de mil litros.

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