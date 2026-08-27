Além da formação profissional, a maternidade teve papel importante na maneira como Rafaela passou a enxergar o desenvolvimento infantil. Ao se tornar mãe, ela acompanhou de perto as diferentes fases, descobertas, dificuldades e conquistas da filha. A experiência fez com que desenvolvesse um olhar ainda mais atento para o tempo e as necessidades de cada criança. Segundo ela, não existe uma única maneira de aprender, se desenvolver ou enxergar o mundo.

Essa percepção também se relaciona às lembranças da própria infância. Criada nos anos 1980, Rafaela recorda que naquela época havia pouca discussão sobre inclusão, respeito às diferenças e as diferentes formas de aprendizagem. Segundo a psicóloga, crianças que apresentavam mais dificuldades na escola muitas vezes eram rotuladas como aquelas que “não sabiam” ou “não aprendiam”. Essas situações poderiam resultar em bullying, exclusão e marcas emocionais que permaneciam por muito tempo.

Para Rafaela, discutir inclusão atualmente também significa reconhecer os avanços conquistados e entender o que ainda precisa mudar. “Inclusão não é apenas colocar todos no mesmo espaço. É compreender que cada pessoa tem seu tempo, sua história e sua maneira de aprender”, afirma. A autora defende ainda que ninguém deve ser definido pelas dificuldades ou diferenças que apresenta. A intenção do livro é justamente contribuir para que crianças, famílias e educadores desenvolvam um olhar mais atento e respeitoso às particularidades de cada pessoa.