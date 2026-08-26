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CULTURA

União Operária faz show gratuito no Engenho neste domingo (30)

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/CCS
Banda em recente concerto especial em comemoração aos seus 120 anos de história, no Teatro do Engenho.
Banda em recente concerto especial em comemoração aos seus 120 anos de história, no Teatro do Engenho.

Quem estiver em busca de uma programação gratuita para a manhã deste domingo (30) poderá acompanhar uma apresentação da Corporação Musical União Operária no Engenho Central, em Piracicaba. A banda, fundada em 1906 e com 120 anos de história, será atração do projeto Bem-Vindo ao Engenho, das 10h às 12h. A apresentação será realizada no palco próximo à entrada do Engenho Central pela passarela Pênsil. No repertório, o público poderá ouvir peças de música sinfônica, choros, dobrados e valsas tradicionais brasileiras. A entrada é gratuita.

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Fundada em 1º de maio de 1906, a União Operária é uma das instituições culturais tradicionais de Piracicaba. Ao longo de sua trajetória, participou de momentos cívicos, religiosos, sociais e políticos da cidade. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, por exemplo, a banda acompanhou o batalhão piracicabano até a Estação da Paulista, onde os soldados embarcaram para a luta.

Além das apresentações, a instituição também mantém atividades de formação musical. Atualmente, sob regência do maestro Jonatas Dionísio, atende mais de 100 alunos músicos distribuídos em dois programas musicais.

A banda também abre, a cada semestre, 40 vagas gratuitas para aulas de música em sua sede, na rua Santo Antônio, 502, no Centro. A iniciativa mantém a instituição ligada não apenas à programação cultural da cidade, mas também à formação de novos músicos.

A apresentação deste domingo integra o projeto Bem-Vindo ao Engenho, que busca ampliar a ocupação cultural do Engenho Central aos domingos. A programação reúne atrações gratuitas de música, teatro e circo. O espaço também conta com praça de alimentação com food trucks. O evento faz parte da programação dos 259 anos de Piracicaba. A programação completa do aniversário do município está disponível no site oficial da Prefeitura.

SERVIÇO — Bem-Vindo ao Engenho com a Corporação Musical União Operária. Domingo (30), das 10h às 12h, no Engenho Central, na avenida Maurice Allain, 454, Vila Rezende. Entrada gratuita.

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