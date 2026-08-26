Quem estiver em busca de uma programação gratuita para a manhã deste domingo (30) poderá acompanhar uma apresentação da Corporação Musical União Operária no Engenho Central, em Piracicaba. A banda, fundada em 1906 e com 120 anos de história, será atração do projeto Bem-Vindo ao Engenho, das 10h às 12h. A apresentação será realizada no palco próximo à entrada do Engenho Central pela passarela Pênsil. No repertório, o público poderá ouvir peças de música sinfônica, choros, dobrados e valsas tradicionais brasileiras. A entrada é gratuita.
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Fundada em 1º de maio de 1906, a União Operária é uma das instituições culturais tradicionais de Piracicaba. Ao longo de sua trajetória, participou de momentos cívicos, religiosos, sociais e políticos da cidade. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, por exemplo, a banda acompanhou o batalhão piracicabano até a Estação da Paulista, onde os soldados embarcaram para a luta.
Além das apresentações, a instituição também mantém atividades de formação musical. Atualmente, sob regência do maestro Jonatas Dionísio, atende mais de 100 alunos músicos distribuídos em dois programas musicais.
A banda também abre, a cada semestre, 40 vagas gratuitas para aulas de música em sua sede, na rua Santo Antônio, 502, no Centro. A iniciativa mantém a instituição ligada não apenas à programação cultural da cidade, mas também à formação de novos músicos.
A apresentação deste domingo integra o projeto Bem-Vindo ao Engenho, que busca ampliar a ocupação cultural do Engenho Central aos domingos. A programação reúne atrações gratuitas de música, teatro e circo. O espaço também conta com praça de alimentação com food trucks. O evento faz parte da programação dos 259 anos de Piracicaba. A programação completa do aniversário do município está disponível no site oficial da Prefeitura.
SERVIÇO — Bem-Vindo ao Engenho com a Corporação Musical União Operária. Domingo (30), das 10h às 12h, no Engenho Central, na avenida Maurice Allain, 454, Vila Rezende. Entrada gratuita.