Quem estiver em busca de uma programação gratuita para a manhã deste domingo (30) poderá acompanhar uma apresentação da Corporação Musical União Operária no Engenho Central, em Piracicaba. A banda, fundada em 1906 e com 120 anos de história, será atração do projeto Bem-Vindo ao Engenho, das 10h às 12h. A apresentação será realizada no palco próximo à entrada do Engenho Central pela passarela Pênsil. No repertório, o público poderá ouvir peças de música sinfônica, choros, dobrados e valsas tradicionais brasileiras. A entrada é gratuita.

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Fundada em 1º de maio de 1906, a União Operária é uma das instituições culturais tradicionais de Piracicaba. Ao longo de sua trajetória, participou de momentos cívicos, religiosos, sociais e políticos da cidade. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, por exemplo, a banda acompanhou o batalhão piracicabano até a Estação da Paulista, onde os soldados embarcaram para a luta.