Caso foi registrado na noite desta quarta-feira (26). Vítima tinha ferimentos profundos na região abdominal e foi atingida por tiro de chumbinho perto do pescoço.

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Um homem de 53 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) por tentativa de feminicídio e sequestro da ex-companheira em Piracicaba, na noite de quarta-feira (26). Segundo o registro da ocorrência, a vítima apresentava ferimentos profundos na região abdominal e também foi atingida por um disparo de chumbinho perto do pescoço.