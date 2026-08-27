27 de agosto de 2026
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NOITE DE TENSÃO

Homem tenta sequestrar e matar ex-mulher em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
A arma e a faca foram apreendidas pela polícia.
A arma e a faca foram apreendidas pela polícia.

  Caso foi registrado na noite desta quarta-feira (26). Vítima tinha ferimentos profundos na região abdominal e foi atingida por tiro de chumbinho perto do pescoço.

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Um homem de 53 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) por tentativa de feminicídio e sequestro da ex-companheira em Piracicaba, na noite de quarta-feira (26). Segundo o registro da ocorrência, a vítima apresentava ferimentos profundos na região abdominal e também foi atingida por um disparo de chumbinho perto do pescoço.

O homem foi abordado em um carro, no qual estava com a vítima, por volta das 21h50, na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), na região da Vila Rezende. O agressor tinha ferimentos provocados por automutilação.

A mulher e o agressor foram socorridos e encaminhados para unidades de saúde de Piracicaba. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade.

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