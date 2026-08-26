O especialista em aviação e influenciador Lito Sousa, de 59 anos, publicou nesta quarta-feira (26) um vídeo de mais de 30 minutos em que compartilha com o público o momento em que recebeu o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa rara e sem cura. A gravação foi realizada cinco dias antes, quando o resultado do exame chegou, e mostra Lito ao lado da esposa, a empresária Mila Seidl. O material foi publicado no canal Aviões e Músicas.

A decisão de registrar aquela situação partiu do próprio Lito, que queria preservar o momento enquanto ainda tinha capacidade cognitiva para falar sobre o que estava acontecendo. Mila explicou que o vídeo demorou a ser publicado porque ela própria precisou de tempo antes de conseguir assisti-lo novamente. O registro reúne a reação do casal diante da notícia e também uma retrospectiva dos problemas de saúde enfrentados pelo especialista nos últimos meses, incluindo o tratamento de um tumor de próstata e, posteriormente, uma inflamação cerebral que afetou seus movimentos e sua capacidade de caminhar.

Ao longo do vídeo, Lito demonstra preocupação principalmente com os efeitos que a doença poderá provocar sobre a família. Ele afirma estar tranquilo diante da possibilidade da própria morte e considera que teve uma vida feliz, mas manifesta angústia ao pensar na saudade que poderá deixar no filho Malone, de sete anos. Entre as lembranças que gostaria de prolongar estão situações simples da convivência entre pai e filho. Para Lito, a parte mais difícil da situação não está necessariamente no que ele próprio enfrentará, mas no impacto que a doença poderá provocar sobre a esposa e a criança.