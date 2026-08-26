O especialista em aviação e influenciador Lito Sousa, de 59 anos, publicou nesta quarta-feira (26) um vídeo de mais de 30 minutos em que compartilha com o público o momento em que recebeu o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa rara e sem cura. A gravação foi realizada cinco dias antes, quando o resultado do exame chegou, e mostra Lito ao lado da esposa, a empresária Mila Seidl. O material foi publicado no canal Aviões e Músicas.
A decisão de registrar aquela situação partiu do próprio Lito, que queria preservar o momento enquanto ainda tinha capacidade cognitiva para falar sobre o que estava acontecendo. Mila explicou que o vídeo demorou a ser publicado porque ela própria precisou de tempo antes de conseguir assisti-lo novamente. O registro reúne a reação do casal diante da notícia e também uma retrospectiva dos problemas de saúde enfrentados pelo especialista nos últimos meses, incluindo o tratamento de um tumor de próstata e, posteriormente, uma inflamação cerebral que afetou seus movimentos e sua capacidade de caminhar.
Ao longo do vídeo, Lito demonstra preocupação principalmente com os efeitos que a doença poderá provocar sobre a família. Ele afirma estar tranquilo diante da possibilidade da própria morte e considera que teve uma vida feliz, mas manifesta angústia ao pensar na saudade que poderá deixar no filho Malone, de sete anos. Entre as lembranças que gostaria de prolongar estão situações simples da convivência entre pai e filho. Para Lito, a parte mais difícil da situação não está necessariamente no que ele próprio enfrentará, mas no impacto que a doença poderá provocar sobre a esposa e a criança.
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Família, legado e a esperança de uma reviravolta
A gravação também mostra uma mudança profunda na rotina de Lito. Ele relata que precisou abrir mão de parte da independência e passou a depender de outras pessoas para atividades básicas, algo especialmente difícil para quem sempre se acostumou a resolver problemas sozinho. Ao mesmo tempo, o especialista procura encarar a situação com serenidade e recorre à imagem de um guepardo em uma cadeia alimentar para refletir sobre a continuidade da vida e sobre como cada existência integra um ciclo maior.
Mesmo diante do diagnóstico, Lito mantém a possibilidade de uma reviravolta. A postura combina sua formação científica com a fé e com a ideia de que uma situação ainda pode mudar enquanto não estiver definitivamente encerrada. Por isso, embora reconheça a gravidade do momento, ele também pede que as pessoas que acompanham seu trabalho não transformem a notícia em motivo de tristeza. Para ele, o diagnóstico não elimina a trajetória construída nem os momentos vividos até agora.
Parte importante dessa trajetória está ligada à aviação. Lito relembra o professor que marcou sua formação e destaca o trabalho realizado pela Lito Academy, escola que fundou e pela qual afirma ter participado da formação de mais de mil mecânicos. O futuro do canal Aviões e Músicas, que reúne cerca de 3,8 milhões de inscritos, ainda não está definido e deverá ser decidido por Mila. No encerramento do vídeo, Lito também deixa uma mensagem de confiança à esposa e agradece pela relação dos dois, mantendo a saudação que se tornou conhecida entre os seguidores do canal ao longo dos anos.