Cinco toneladas de farinha de mandioca ficaram no meio do caminho na manhã desta quarta-feira (26), depois que o caminhão que transportava a carga sofreu uma pane mecânica na Avenida Centenário, em Piracicaba.

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O problema aconteceu no início da manhã em frente à Esalq-USP, e atingiu uma das vias de maior movimento da região, durante o horário de pico.