Cinco toneladas de farinha de mandioca ficaram no meio do caminho na manhã desta quarta-feira (26), depois que o caminhão que transportava a carga sofreu uma pane mecânica na Avenida Centenário, em Piracicaba.
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O problema aconteceu no início da manhã em frente à Esalq-USP, e atingiu uma das vias de maior movimento da região, durante o horário de pico.
O caminhão ficou parado próximo ao cruzamento com a Avenida Carlos Botelho, obrigando os motoristas a reduzir a velocidade e provocando congestionamento.
A situação chamou atenção também pela falta de sinalização adequada. Até o início da manhã, motoristas e pedestres precisaram improvisar um alerta para quem chegava ao trecho, usando um balde e pedaços de madeira para indicar o obstáculo.
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