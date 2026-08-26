Um lobo-guará macho, de oito anos e 29 quilos, foi resgatado após entrar em uma residência em São Roque, no interior de São Paulo. Apelidado de Tupã, o animal estava abatido e foi encontrado deitado no chão de uma construção inacabada no quintal do imóvel. A equipe do Núcleo da Floresta, responsável pelo atendimento, precisou sedá-lo para realizar o resgate com segurança.

Após ser retirado da residência, Tupã foi levado para a organização, onde passou por exames e permaneceu sob observação para novas avaliações. A expectativa é que o animal seja devolvido ao habitat natural depois que os cuidados necessários forem concluídos.