Um lobo-guará macho, de oito anos e 29 quilos, foi resgatado após entrar em uma residência em São Roque, no interior de São Paulo. Apelidado de Tupã, o animal estava abatido e foi encontrado deitado no chão de uma construção inacabada no quintal do imóvel. A equipe do Núcleo da Floresta, responsável pelo atendimento, precisou sedá-lo para realizar o resgate com segurança.
Após ser retirado da residência, Tupã foi levado para a organização, onde passou por exames e permaneceu sob observação para novas avaliações. A expectativa é que o animal seja devolvido ao habitat natural depois que os cuidados necessários forem concluídos.
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O lobo-guará é uma espécie típica do Cerrado e costuma ocupar áreas abertas, como pastagens. De acordo especialistas, as pernas longas ajudam o animal a se deslocar pela vegetação baixa e a procurar pequenos animais, como roedores. A espécie também se alimenta de frutas, especialmente da lobeira, planta que tem seu nome associado à relação com o canídeo.
Apesar de ser um dos símbolos da fauna brasileira, o lobo-guará é classificado como vulnerável ao risco de extinção. Entre os principais problemas enfrentados pela espécie estão a perda e fragmentação do habitat, a urbanização, as queimadas e o contato com animais domésticos. Cães e gatos soltos ou abandonados em áreas verdes e propriedades rurais podem transmitir doenças aos lobos, enquanto as queimadas podem provocar deslocamentos que aumentam o risco de atropelamentos.
O resgate de Tupã reforça a importância do atendimento especializado quando animais silvestres aparecem em áreas residenciais. Após a recuperação, o lobo-guará deverá ser encaminhado novamente para seu ambiente natural, dando continuidade ao processo de retorno à vida livre.