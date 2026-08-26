26 de agosto de 2026
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RESGATE DE ANIMAL

Lobo-guará é resgatado após entrar em casa no interior de SP

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Foto: Núcleo da Floresta
Apelidado de Tupã, o animal passou por exames e permanece sob cuidados antes de ser devolvido à natureza.
Apelidado de Tupã, o animal passou por exames e permanece sob cuidados antes de ser devolvido à natureza.

Um lobo-guará macho, de oito anos e 29 quilos, foi resgatado após entrar em uma residência em São Roque, no interior de São Paulo. Apelidado de Tupã, o animal estava abatido e foi encontrado deitado no chão de uma construção inacabada no quintal do imóvel. A equipe do Núcleo da Floresta, responsável pelo atendimento, precisou sedá-lo para realizar o resgate com segurança.

Após ser retirado da residência, Tupã foi levado para a organização, onde passou por exames e permaneceu sob observação para novas avaliações. A expectativa é que o animal seja devolvido ao habitat natural depois que os cuidados necessários forem concluídos.

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O lobo-guará é uma espécie típica do Cerrado e costuma ocupar áreas abertas, como pastagens. De acordo especialistas, as pernas longas ajudam o animal a se deslocar pela vegetação baixa e a procurar pequenos animais, como roedores. A espécie também se alimenta de frutas, especialmente da lobeira, planta que tem seu nome associado à relação com o canídeo.

Apesar de ser um dos símbolos da fauna brasileira, o lobo-guará é classificado como vulnerável ao risco de extinção. Entre os principais problemas enfrentados pela espécie estão a perda e fragmentação do habitat, a urbanização, as queimadas e o contato com animais domésticos. Cães e gatos soltos ou abandonados em áreas verdes e propriedades rurais podem transmitir doenças aos lobos, enquanto as queimadas podem provocar deslocamentos que aumentam o risco de atropelamentos.

O resgate de Tupã reforça a importância do atendimento especializado quando animais silvestres aparecem em áreas residenciais. Após a recuperação, o lobo-guará deverá ser encaminhado novamente para seu ambiente natural, dando continuidade ao processo de retorno à vida livre.

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