A apresentação integra o projeto musical Quintal do Prudente e a programação dos 259 anos de Piracicaba. O evento será realizado na área externa do museu, no antigo quintal da residência de Prudente de Moraes. O local possui acesso para pessoas com deficiência motora, dificuldades de locomoção e ostomizados.

Quem gosta de blues terá uma opção gratuita de música ao vivo em Piracicaba nesta quinta-feira (27). A banda Hotel Magnólia apresenta, no Museu Prudente de Moraes, o show “Os King’s do Blues”, uma homenagem a B.B. King, Albert King e Freddie King. A abertura da programação será às 18h.

Com duração prevista de 90 minutos, o espetáculo revisita clássicos dos três músicos que ajudaram a definir a linguagem do blues. Entre as músicas previstas estão “The Thrill is Gone”, “Born Under a Bad Sign” e “Have You Ever Loved a Woman”. A proposta da Hotel Magnólia é preservar a essência das gravações originais, acrescentando elementos próprios de interpretação, improvisação e groove.

A banda é formada por Claudio Formiga, na guitarra, violão e voz; Mário Brito, no baixo e vocais de apoio; e Marcelo Bida, na bateria e vocais de apoio. Os músicos têm trajetória na cena de blues e rock de Piracicaba. Os integrantes também acumulam mais de 15 anos de experiência com a Banda Rio Grande e já participaram de apresentações, festivais e eventos em diferentes cidades do Estado de São Paulo.

Antes do show da Hotel Magnólia, o público será recebido pelo maestro Jonatas Dionísio, que fará uma apresentação instrumental em homenagem ao mês de aniversário de Piracicaba. Além da música, haverá comercialização de alimentos e bebidas no local.