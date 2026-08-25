25 de agosto de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REGIÃO DE PIRACICABA

Homem é preso após cão morrer depois de 10 dias sem água e comida

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil
O cachorrinho não resistiu após 10 dias sem alimentação e água.
O cachorrinho não resistiu após 10 dias sem alimentação e água.

  A Polícia Civil de Capivari, na região de Piracicaba, sob o comando da delegada Dra. Maria Luisa Dalla Bernardina, prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (24), um homem de 44 anos, por maus-tratos a um cão, que não resistiu e morreu.

LEIA MAIS

 A ocorrência foi apresentada pelo Centro de Controle de Zoonoses de Capivari. Segundo as informações apuradas, o tutor levou o animal ao órgão municipal, onde o cão foi encontrado em estado extremamente debilitado, sem conseguir se levantar e apresentando sinais de grave comprometimento físico. Apesae do rápido arendmento, ele não resistiu.

  Conforme relatado aos agentes, o animal teria permanecido por aproximadamente dez dias sem alimentação e sem acesso à água. A médica-veterinária Dra. Giovana Ortolani realizou a avaliação técnica e constatou situação compatível com maus-tratos, conforme laudo elaborado e anexado à ocorrência.  

Diante dos fatos, o tutor foi conduzido à Delegacia de Polícia de Capivari, onde foi elaborado o Auto de Prisão em Flagrante pelo crime previsto no artigo 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98. 

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários