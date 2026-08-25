A Polícia Civil de Capivari, na região de Piracicaba, sob o comando da delegada Dra. Maria Luisa Dalla Bernardina, prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (24), um homem de 44 anos, por maus-tratos a um cão, que não resistiu e morreu.

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A ocorrência foi apresentada pelo Centro de Controle de Zoonoses de Capivari. Segundo as informações apuradas, o tutor levou o animal ao órgão municipal, onde o cão foi encontrado em estado extremamente debilitado, sem conseguir se levantar e apresentando sinais de grave comprometimento físico. Apesae do rápido arendmento, ele não resistiu.