25 de agosto de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REGIÃO DE PIRACICABA

VÍDEO: Homem é encontrado morto dentro de casa

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Jhenyfer Oliveira
A polícia, a pericia e a funerária foram acionadas para o local.
A polícia, a pericia e a funerária foram acionadas para o local.

O corpo de um homem foi encontrado na tarde desta terça-feira (25), em uma residência localizada na Rua Piracicaba, no bairro Luiz Massud Cury, em Rio das Pedras.

LEIA MAIS

Segundo as informações preliminares, o homem teria aproximadamente 65 anos e morava sozinho. A identidade ainda não foi confirmada oficialmente.

A Polícia Civil esteve no local para registrar a ocorrência, enquanto a Polícia Militar realizou a preservação da área até a chegada da perícia. Após os trabalhos periciais, o corpo foi retirado pelo serviço funerário.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa da morte.  A ocorrência será investigada e novas informações poderão ser divulgadas assim que forem confirmadas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários