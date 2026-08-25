O corpo de um homem foi encontrado na tarde desta terça-feira (25), em uma residência localizada na Rua Piracicaba, no bairro Luiz Massud Cury, em Rio das Pedras.
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Segundo as informações preliminares, o homem teria aproximadamente 65 anos e morava sozinho. A identidade ainda não foi confirmada oficialmente.
A Polícia Civil esteve no local para registrar a ocorrência, enquanto a Polícia Militar realizou a preservação da área até a chegada da perícia. Após os trabalhos periciais, o corpo foi retirado pelo serviço funerário.
Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa da morte. A ocorrência será investigada e novas informações poderão ser divulgadas assim que forem confirmadas.