O salário mínimo brasileiro poderá subir para R$ 1.741 em 2027, conforme a nova projeção apresentada pelo Ministério da Fazenda. A estimativa representa um acréscimo de R$ 120 em relação ao piso atual, de R$ 1.621, equivalente a uma alta de aproximadamente 7,4%.

A previsão será incluída no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, que o governo federal deverá encaminhar ao Congresso Nacional até 31 de agosto.

O reajuste previsto mantém a política de valorização do salário mínimo adotada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, que considera a inflação e o desempenho da economia para definir o aumento anual.

Nova previsão supera estimativa anterior