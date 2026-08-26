26 de agosto de 2026
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AUMENTO À VISTA

Governo revela nova previsão para o salário mínimo de 2027; VEJA

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/Redes Sociais
O salário mínimo brasileiro poderá subir para R$ 1.741 em 2027, conforme a nova projeção apresentada pelo Ministério da Fazenda.
O salário mínimo brasileiro poderá subir para R$ 1.741 em 2027, conforme a nova projeção apresentada pelo Ministério da Fazenda.

O salário mínimo brasileiro poderá subir para R$ 1.741 em 2027, conforme a nova projeção apresentada pelo Ministério da Fazenda. A estimativa representa um acréscimo de R$ 120 em relação ao piso atual, de R$ 1.621, equivalente a uma alta de aproximadamente 7,4%.

A previsão será incluída no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, que o governo federal deverá encaminhar ao Congresso Nacional até 31 de agosto.

O reajuste previsto mantém a política de valorização do salário mínimo adotada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, que considera a inflação e o desempenho da economia para definir o aumento anual.

Nova previsão supera estimativa anterior

A projeção apresentada agora é superior à que havia sido indicada anteriormente pelo governo. Na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), apresentada em abril, o salário mínimo estimado para 2027 era de R$ 1.717.

Com a nova previsão, o aumento projetado para o próximo ano fica acima da inflação esperada para 2026. A estimativa do mercado financeiro apresentada no Boletim Focus aponta inflação de 5,02% no período.

Caso os números se confirmem, o reajuste proporcionará ganho real aos trabalhadores que recebem o piso nacional.

Após uma reunião com o presidente Lula e integrantes da equipe econômica, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o orçamento de 2027 terá novas prioridades e destacou a intenção de direcionar recursos para a população de menor renda.

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Quem também será beneficiado pelo aumento?

O reajuste do salário mínimo não afeta somente trabalhadores que recebem o piso nacional. Diversos benefícios e pagamentos são calculados com base nesse valor.

Entre os principais estão:

  • contribuições previdenciárias dos Microempreendedores Individuais (MEIs);
  • seguro-desemprego;
  • Benefício de Prestação Continuada (BPC);
  • aposentadorias e pensões pagas pelo INSS.

Uma parcela significativa dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social também possui o salário mínimo como referência.

Isso significa que uma elevação do piso nacional pode aumentar os valores recebidos por milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais.

Como o governo calcula o salário mínimo?

A atual política de valorização combina dois fatores para determinar o reajuste: a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) registrado dois anos antes.

A regra, entretanto, precisa respeitar os limites estabelecidos pelo arcabouço fiscal.

O objetivo é garantir não apenas a reposição da inflação, mas também algum crescimento real da renda dos trabalhadores e beneficiários vinculados ao piso nacional.

Entre 2023 e 2026, o salário mínimo acumulou valorização real, ou seja, aumento acima da inflação, segundo os dados utilizados pelo governo para avaliar a política adotada no período.

R$ 1.741 ainda não é o valor definitivo

Apesar da nova projeção, o valor de R$ 1.741 ainda pode sofrer alterações.

O cálculo definitivo dependerá principalmente do comportamento da inflação ao longo de 2026. A confirmação do INPC acumulado até novembro será utilizada para atualizar a conta do reajuste.

Se a inflação registrada ficar acima ou abaixo da estimativa utilizada atualmente, o valor final do salário mínimo para 2027 poderá ser diferente.

A proposta orçamentária será enviada ao Congresso até o fim de agosto e ainda precisará passar pela análise dos parlamentares antes da definição do orçamento do próximo ano.

Governo projeta impacto nas contas públicas

Além do reajuste do salário mínimo, a equipe econômica trabalha com uma previsão de superávit fiscal para 2027.

Segundo o ministro Dario Durigan, as medidas adotadas pelo governo buscam adequar o crescimento das despesas obrigatórias às regras do arcabouço fiscal.

O aumento do salário mínimo, portanto, terá impacto não apenas sobre a renda dos trabalhadores, mas também sobre os gastos públicos vinculados ao piso nacional, especialmente na Previdência e em programas sociais.

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