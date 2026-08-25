25 de agosto de 2026
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Acidente entre dois carros deixa trânsito lento em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano
Apesar do susto, ninguém se feriu.
Apesar do susto, ninguém se feriu.

 Um acidente envolvendo um Honda Fit e um Ford Fiesta deixou o trânsito lento na tarde desta terça-feira (25), no Centro de Piracicaba .

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A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Saldanha Marinho com a Avenida Armando Salles de Oliveira. Segundo informações, o Honda Fit atingiu o Ford Fiesta durante uma conversão.

Com o impacto, o Fiesta sofreu danos materiais. Na sequência, o Honda Fit também bateu contra a calçada da Avenida Saldanha Marinho. Apesar do acidente, não houve registro de vítimas. 

A Polícia Militar e equipes da Semuttran foram acionadas e permanecem no local para atender a ocorrência e organizar o trânsito.

O caso segue em atendimento, e novas informações poderão ser divulgadas.

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