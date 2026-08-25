Um acidente envolvendo um Honda Fit e um Ford Fiesta deixou o trânsito lento na tarde desta terça-feira (25), no Centro de Piracicaba .
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A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Saldanha Marinho com a Avenida Armando Salles de Oliveira. Segundo informações, o Honda Fit atingiu o Ford Fiesta durante uma conversão.
Com o impacto, o Fiesta sofreu danos materiais. Na sequência, o Honda Fit também bateu contra a calçada da Avenida Saldanha Marinho. Apesar do acidente, não houve registro de vítimas.
A Polícia Militar e equipes da Semuttran foram acionadas e permanecem no local para atender a ocorrência e organizar o trânsito.
O caso segue em atendimento, e novas informações poderão ser divulgadas.