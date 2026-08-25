Um acidente envolvendo um Honda Fit e um Ford Fiesta deixou o trânsito lento na tarde desta terça-feira (25), no Centro de Piracicaba .

LEIA MAIS

A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Saldanha Marinho com a Avenida Armando Salles de Oliveira. Segundo informações, o Honda Fit atingiu o Ford Fiesta durante uma conversão.