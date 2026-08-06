Mais de 7,5 mil pacientes foram transportados pela Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba para consultas, exames e tratamentos especializados em outras cidades durante o primeiro semestre deste ano.
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Entre janeiro e junho, o serviço realizou 2.887 viagens, atendendo 7.545 pacientes e 3.100 acompanhantes, em um percurso superior a 612 mil quilômetros.
Para ampliar a qualidade do atendimento, a Prefeitura incorporou dez novas vans à frota desde o início da atual gestão. Os veículos oferecem mais conforto e segurança aos usuários, além de melhorar a logística do serviço, permitindo uma distribuição mais equilibrada das viagens e reduzindo o desgaste da frota. Além das vans, veículos leves também são utilizados para atender parte da demanda.
Segundo o prefeito Helinho Zanatta, o investimento faz parte do conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da saúde pública no município.
"A Saúde é uma das prioridades da nossa gestão. O transporte de pacientes e seus acompanhantes com segurança e conforto entra no pacote, que inclui muitas outras demandas que temos atendido com empenho, dedicação e muito trabalho, como a reforma de unidades de saúde, a construção de novas unidades e a modernização dos processos de distribuição de medicamentos, entre tantas outras", destacou.
O serviço garante o deslocamento de pacientes encaminhados pela rede municipal para procedimentos que não são realizados em Piracicaba, assegurando o acesso a hospitais e centros especializados em diferentes regiões do Estado de São Paulo.
Entre os principais destinos estão instituições de referência, como o Hospital de Amor, em Barretos; o Centro Infantil Boldrini e o Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas; o Hospital Amaral Carvalho, em Jaú; o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto; o Centrinho e o Hospital de Base de Bauru; a Unesp de Botucatu; além de hospitais especializados da capital paulista, como Incor, Icesp, Hospital do Rim, Instituto da Criança, AACD, Hospital Infantil Menino Jesus, Hospital Santa Marcelina, Dante Pazzanese e Hospital Santa Catarina.
O transporte também atende pacientes encaminhados para unidades de saúde em municípios como Rio Claro, Limeira, Araras, Santa Bárbara d'Oeste, Sorocaba, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Paulínia, Pirassununga, Campos do Jordão, Franco da Rocha, Rio das Pedras e Leme, entre outras cidades.
Transporte faz diferença na vida dos pacientes
Para quem depende do serviço, o transporte representa muito mais do que o deslocamento até o tratamento. É o caso de João Adriano Vitor, de 54 anos, que faz hemodiálise há quatro anos em Rio Claro. Três vezes por semana, inclusive aos feriados, ele é levado por uma das vans da Secretaria de Saúde. "Sem esse transporte talvez nem estivesse mais aqui", afirma.
João conta que o motorista o busca em casa e o leva de volta após o tratamento, junto com outros pacientes que também realizam hemodiálise. "É importante demais. Se não fosse dessa maneira, não teria condições de ir", relata.
A renovação da frota integra os investimentos da Prefeitura para fortalecer a assistência à saúde, garantindo que pacientes encaminhados para tratamentos especializados tenham acesso aos serviços com mais segurança, conforto e qualidade.