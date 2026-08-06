Entre janeiro e junho, o serviço realizou 2.887 viagens, atendendo 7.545 pacientes e 3.100 acompanhantes, em um percurso superior a 612 mil quilômetros.

Mais de 7,5 mil pacientes foram transportados pela Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba para consultas, exames e tratamentos especializados em outras cidades durante o primeiro semestre deste ano.

Para ampliar a qualidade do atendimento, a Prefeitura incorporou dez novas vans à frota desde o início da atual gestão. Os veículos oferecem mais conforto e segurança aos usuários, além de melhorar a logística do serviço, permitindo uma distribuição mais equilibrada das viagens e reduzindo o desgaste da frota. Além das vans, veículos leves também são utilizados para atender parte da demanda.

Segundo o prefeito Helinho Zanatta, o investimento faz parte do conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da saúde pública no município.

"A Saúde é uma das prioridades da nossa gestão. O transporte de pacientes e seus acompanhantes com segurança e conforto entra no pacote, que inclui muitas outras demandas que temos atendido com empenho, dedicação e muito trabalho, como a reforma de unidades de saúde, a construção de novas unidades e a modernização dos processos de distribuição de medicamentos, entre tantas outras", destacou.