Dois irmãos, de 12 e 17 anos, foram encaminhados para um abrigo em São Carlos (SP) na tarde de segunda-feira (24), após autoridades identificarem que os adolescentes estavam afastados da escola desde 2019. Segundo o g1, o caso foi registrado pela Polícia Civil como abandono intelectual, e os pais, de 43 e 46 anos, são investigados.

A ocorrência começou após uma denúncia levar equipes da Polícia Militar e do Conselho Tutelar até o apartamento onde a família vivia. Conforme as informações divulgadas, os agentes encontraram indícios de restrição de direitos e acionaram outros órgãos para acompanhar a situação. Os adolescentes ficaram sob os cuidados de uma conselheira tutelar.

Os pais foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) para prestar esclarecimentos. A perícia foi acionada e, no imóvel, foram apreendidos três lanças, um facão, um computador, um tablet e um diário. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-SP), os responsáveis foram encaminhados a um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) para acompanhamento psicológico, mas ninguém foi preso.