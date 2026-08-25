O Senac Piracicaba abre as portas nesta sexta-feira (28) para uma programação gratuita com atividades voltadas a diferentes interesses e faixas etárias. O Casa Aberta Senac 2026 será realizado das 9h às 16h, na unidade da Rua Santa Cruz, no bairro Alto, e não é necessário fazer inscrição. A programação inclui experiências práticas, atividades relacionadas à saúde e tecnologia, orientações para quem busca entrar no mercado de trabalho e ações voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional.
Um dos destaques para quem está procurando o primeiro emprego é a Captação de currículo para Jovem Aprendiz. A atividade será realizada das 9h às 16h e permitirá que pessoas a partir de 14 anos conheçam oportunidades de aprendizagem profissional e cadastrem o currículo diretamente com empresas parceiras. A participação será por ordem de chegada.
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Atividades para experimentar novas áreas
Entre as opções está O Mural Invisível: arte coletiva em realidade aumentada, que combina arte e tecnologia. Os participantes utilizarão um headset Meta Quest 2 para visualizar uma ilustração digital sobreposta a um painel físico e contribuir para a criação de um mural coletivo. A atividade é indicada para maiores de 12 anos e ocorre das 9h às 12h e das 14h às 16h, com oficinas realizadas a cada 15 minutos.
Outra experiência é Empreender é uma Jogada!, que utiliza um jogo de tabuleiro para trabalhar temas como autoconhecimento, habilidades, desafios, oportunidades e propósito de vida. A atividade será realizada no Salão de Artes Cênicas, por ordem de chegada.
Para quem gosta de desafios, Desafios de um espaço confinado simula, em uma casa inflável, situações de baixa visibilidade e outras condições encontradas nesse tipo de ambiente. Os participantes precisam encontrar a saída enquanto conhecem procedimentos de segurança. A atividade é indicada para maiores de 14 anos e ocorre das 9h às 12h.
Saúde também está na programação
O público poderá ainda participar de Atendimento à Parada Cardiorespiratória, das 9h às 14h. A atividade apresenta os sinais de uma parada cardiorrespiratória, orienta sobre como acionar os serviços de emergência e permite a prática de manobras de ressuscitação em manequins.
Já a apresentação Nascimento, cuidado e inovação em saúde, das 14h30 às 16h, aborda assistência ao nascimento, práticas humanizadas, métodos de alívio da dor e cuidados baseados em evidências. A atividade também mostra como a simulação realística e outras tecnologias podem ser utilizadas na formação de profissionais da área.
Tecnologia, carreira e bem-estar
Quem está de olho no mercado de trabalho poderá participar da atividade Elaboração de Currículo e Sistemas de Triagem (ATS), que explica como funcionam os sistemas utilizados por empresas para fazer a triagem de currículos. A atividade é indicada para pessoas a partir de 12 anos.
A programação também inclui Da Leitura ao scroll - qual formato?, que apresenta uma pesquisa sobre os impactos do consumo rápido de conteúdos digitais nos hábitos de leitura, concentração e interpretação dos jovens. A atividade acontece das 9h às 12h e é indicada para maiores de 12 anos.
Para quem busca uma atividade de relaxamento, Yoga e Autoconhecimento propõe exercícios, técnicas de respiração e momentos de relaxamento. A programação é indicada para maiores de 12 anos. Também haverá o Game Educativo - descarte correto de medicamentos, um quiz interativo sobre os impactos do descarte inadequado de medicamentos no meio ambiente e na saúde.
Atividades em outras cidades da região
Além de Piracicaba, o Casa Aberta Senac também terá programação em Rio Claro, Limeira e Águas de São Pedro. As três unidades terão atividades gratuitas ao longo do dia, com opções em diferentes áreas. Em Rio Claro, a programação inclui experiências como o Escape Room na Biblio!, que transforma a biblioteca em um espaço de desafios, e Do Big Ben ao Cristo Redentor, atividade que trabalha língua inglesa de forma lúdica e interativa.
Em Limeira, entre os destaques estão o Jardim dos Sentidos, circuito que explora texturas, aromas e elementos naturais, e Meu primeiro site com IA, que apresenta aos participantes conceitos básicos de desenvolvimento web com apoio da Inteligência Artificial. Já no Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro, o público poderá acompanhar a Aula-show de abertura com o chef Cesar Yukio, além da oficina gastronômica Bora Biscoitar!, com preparação, decoração e degustação de biscoitos.
A programação completa e os horários de cada atividade podem ser consultados nos canais oficiais do Senac.