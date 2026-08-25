Um dos destaques para quem está procurando o primeiro emprego é a Captação de currículo para Jovem Aprendiz. A atividade será realizada das 9h às 16h e permitirá que pessoas a partir de 14 anos conheçam oportunidades de aprendizagem profissional e cadastrem o currículo diretamente com empresas parceiras. A participação será por ordem de chegada.

O Senac Piracicaba abre as portas nesta sexta-feira (28) para uma programação gratuita com atividades voltadas a diferentes interesses e faixas etárias. O Casa Aberta Senac 2026 será realizado das 9h às 16h, na unidade da Rua Santa Cruz, no bairro Alto, e não é necessário fazer inscrição. A programação inclui experiências práticas, atividades relacionadas à saúde e tecnologia, orientações para quem busca entrar no mercado de trabalho e ações voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional.

Entre as opções está O Mural Invisível: arte coletiva em realidade aumentada, que combina arte e tecnologia. Os participantes utilizarão um headset Meta Quest 2 para visualizar uma ilustração digital sobreposta a um painel físico e contribuir para a criação de um mural coletivo. A atividade é indicada para maiores de 12 anos e ocorre das 9h às 12h e das 14h às 16h, com oficinas realizadas a cada 15 minutos.

Outra experiência é Empreender é uma Jogada!, que utiliza um jogo de tabuleiro para trabalhar temas como autoconhecimento, habilidades, desafios, oportunidades e propósito de vida. A atividade será realizada no Salão de Artes Cênicas, por ordem de chegada.

Para quem gosta de desafios, Desafios de um espaço confinado simula, em uma casa inflável, situações de baixa visibilidade e outras condições encontradas nesse tipo de ambiente. Os participantes precisam encontrar a saída enquanto conhecem procedimentos de segurança. A atividade é indicada para maiores de 14 anos e ocorre das 9h às 12h.

Saúde também está na programação