25 de agosto de 2026
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PANCADA FORTE

VÍDEO: Carro atinge poste com violência em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhennyfer Oliveira
O carro ficou destruiu após acertar o poste.
O carro ficou destruiu após acertar o poste.

  Um carro desgovernado bateu contra um poste e terminou sobre a calçada na noite desta segunda-feira (24), na Avenida Dona Francisca, na Vila Rezende, em Piracicaba.

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Ninguém se feriu, mas a batida foi forte e deixou a lateral do veículo bastante destruída. Após o impacto, o carro ficou parado sobre a calçada, chamando a atenção de quem passava pelo local.

Apesar da força da colisão, o poste aparentemente resistiu e sofreu apenas alguns arranhões.

A Polícia foi acionada para atender à ocorrência. 

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