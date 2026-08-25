Um ciclista de 27 anos ficou gravemente ferido após sofrer um acidente na Rua Cristino Taran Paris, próximo ao número 532, em Rio das Pedras, na região de Piracicaba.
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Segundo as informações, o homem seguia de bicicleta quando passou por uma lombada. Durante a passagem pelo obstáculo, o garfo da bicicleta teria se rompido, fazendo com que o ciclista perdesse o controle e caísse violentamente ao solo.
Com a queda, ele sofreu ferimentos na face e diversas fraturas nas costelas. Devido à gravidade dos ferimentos, foi necessário o encaminhamento da vítima para atendimento médico em Piracicaba.
A equipe da Guarda Civil de Rio das Pedras foi acionada e esteve no local para registrar a ocorrência. As circunstâncias exatas do acidente deverão ser apuradas.