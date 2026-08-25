25 de agosto de 2026
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SANGUE NA RUA

Ciclista cai e é socorrido em estado grave

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhennyfer Oliveira
O jovem sofreu graves ferimentos na queda.
O jovem sofreu graves ferimentos na queda.

Um ciclista de 27 anos ficou gravemente ferido após sofrer um acidente na Rua Cristino Taran Paris, próximo ao número 532, em Rio das Pedras, na região de Piracicaba.

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Segundo as informações, o homem seguia de bicicleta quando passou por uma lombada. Durante a passagem pelo obstáculo, o garfo da bicicleta teria se rompido, fazendo com que o ciclista perdesse o controle e caísse violentamente ao solo.

Com a queda, ele sofreu ferimentos na face e diversas fraturas nas costelas. Devido à gravidade dos ferimentos, foi necessário o encaminhamento da vítima para atendimento médico em Piracicaba.

A equipe da Guarda Civil de Rio das Pedras foi acionada e esteve no local para registrar a ocorrência. As circunstâncias exatas do acidente deverão ser apuradas.

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