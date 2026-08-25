Uma abordagem da Guarda Civil Municipal terminou em ocorrência na noite desta segunda-feira (24), em São Pedro,na região de Piracicaba.
Por volta das 21h30, a equipe Bravo da GCM abordou um veículo durante patrulhamento e encontrou sinais que levantaram suspeita de possível adulteração.
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E não parou por aí: durante a fiscalização, os agentes também descobriram que o carro estava com o licenciamento atrasado.
Diante das irregularidades, o condutor foi levado para a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. O veículo também foi recolhido e apresentado à autoridade policial.