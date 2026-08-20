O envelhecimento da pele do rosto faz parte de um processo natural do organismo. Com o passar dos anos, a produção de colágeno e elastina diminui, a renovação celular fica mais lenta e a pele tende a perder firmeza, elasticidade e hidratação. No entanto, além da idade, alguns fatores externos e hábitos cotidianos podem acelerar esse processo.

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A exposição solar é considerada um dos principais fatores relacionados ao envelhecimento precoce. A radiação ultravioleta provoca danos às estruturas da pele e, com o tempo, pode favorecer o surgimento de rugas, manchas, flacidez e alterações na textura. Por isso, o uso diário de protetor solar é importante mesmo em dias nublados.