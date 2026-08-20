Tutores de cães e gatos de Piracicaba podem tentar conseguir castração gratuita para seus animais todos os sábados, a partir das 10h. O agendamento é realizado pelo sistema ASPA, da Divisão de Proteção e Bem-Estar Animal, e depende da disponibilidade de vagas.

Para solicitar o procedimento, o tutor deve acessar o sistema, escolher um dos horários disponíveis e confirmar o agendamento. Como as vagas podem ser preenchidas rapidamente, a orientação é entrar no ASPA no horário em que a abertura é iniciada.

Quem não conseguir uma vaga pode tentar novamente no sábado seguinte. O sistema fica disponível para novos agendamentos conforme a oferta de horários.