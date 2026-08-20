Tutores de cães e gatos de Piracicaba podem tentar conseguir castração gratuita para seus animais todos os sábados, a partir das 10h. O agendamento é realizado pelo sistema ASPA, da Divisão de Proteção e Bem-Estar Animal, e depende da disponibilidade de vagas.
Para solicitar o procedimento, o tutor deve acessar o sistema, escolher um dos horários disponíveis e confirmar o agendamento. Como as vagas podem ser preenchidas rapidamente, a orientação é entrar no ASPA no horário em que a abertura é iniciada.
Quem não conseguir uma vaga pode tentar novamente no sábado seguinte. O sistema fica disponível para novos agendamentos conforme a oferta de horários.
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Como conseguir a castração gratuita
O agendamento deve ser feito pelo sistema ASPA, disponível no endereço aspa.piracicaba.sp.gov.br, sempre aos sábados, a partir das 10h.
As vagas são preenchidas conforme a procura e, quando os horários disponíveis acabam, os agendamentos são encerrados. Por isso, quem pretende realizar o procedimento deve acompanhar o sistema no momento da abertura.
Além das vagas semanais, o município também realiza mutirões de castração, organizados e divulgados previamente pelos canais oficiais. As datas e orientações para essas ações são informadas pela Prefeitura de Piracicaba.
Por que a castração é importante?
Além de evitar ninhadas não planejadas, a castração pode contribuir para o controle da população de cães e gatos e ajudar a prevenir situações de abandono e vulnerabilidade animal. O procedimento também pode trazer benefícios à saúde e ao bem-estar dos animais, inclusive com redução do risco de algumas doenças relacionadas ao sistema reprodutivo.
A iniciativa faz parte das medidas de guarda responsável, já que permite ao tutor planejar a reprodução do animal e evitar uma quantidade de filhotes que não tenha condições de cuidar adequadamente. “A guarda responsável começa antes mesmo de levar o animal para casa e envolve decisões que vão acompanhar toda a vida dele. A castração está entre essas escolhas, porque permite ao tutor planejar a reprodução e evitar ninhadas que não poderá cuidar adequadamente”, explica o veterinário Maurício Etechebere.
Segundo o secretário-executivo de Meio Ambiente, Nilton Henrique da Silva, a castração está entre as ações voltadas à proteção e ao bem-estar animal no município. As informações sobre mutirões e outras ações de castração são divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Piracicaba.