O avanço de um ciclone extratropical formado na costa do Atlântico Sul provoca uma mudança significativa no tempo em diferentes regiões do Brasil nesta sexta-feira (21). O sistema atua principalmente sobre a faixa litorânea do Sul e favorece a entrada de uma massa de ar polar continental, responsável pela queda acentuada das temperaturas.

VEJA MAIS :

Segundo o Climatempo, rajadas de vento entre 70 e 90 km/h podem ocorrer no sul de São Paulo, no litoral e em áreas da Serra do Mar. No centro, sul e leste paulista, incluindo a Grande São Paulo, os Vales do Paraíba, de Sorocaba e de Campinas e a Serra da Mantiqueira, as rajadas podem alcançar entre 50 e 70 km/h. No Rio de Janeiro, áreas próximas ao litoral também podem registrar ventos de até 90 km/h.