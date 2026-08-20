A Rede Municipal de Educação de Piracicaba alcançou, em 2025, o melhor resultado de sua história no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O município obteve nota 6,9, superando a meta estabelecida para o período, de 6,7, e atingindo o maior patamar registrado desde a criação do indicador, em 2005.

VEJA MAIS :

O desempenho também foi acompanhado por resultados expressivos em escolas da rede. A EM Professor Alberto Thomazi alcançou a maior nota individual entre as unidades municipais, com 8,8. Na sequência, as escolas municipais Valdemar Correr e Ilda Jenny Stolf Nogueira empataram com 8,1. Já as EMs Antonia Jesuina Camillo Pipa e Maria Benedicta Pereira Penezi registraram 7,9, enquanto a EM Joaquim Carlos Alexandrino de Souza obteve 7,8.