A Rede Municipal de Educação de Piracicaba alcançou, em 2025, o melhor resultado de sua história no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O município obteve nota 6,9, superando a meta estabelecida para o período, de 6,7, e atingindo o maior patamar registrado desde a criação do indicador, em 2005.
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O desempenho também foi acompanhado por resultados expressivos em escolas da rede. A EM Professor Alberto Thomazi alcançou a maior nota individual entre as unidades municipais, com 8,8. Na sequência, as escolas municipais Valdemar Correr e Ilda Jenny Stolf Nogueira empataram com 8,1. Já as EMs Antonia Jesuina Camillo Pipa e Maria Benedicta Pereira Penezi registraram 7,9, enquanto a EM Joaquim Carlos Alexandrino de Souza obteve 7,8.
Além das notas mais altas, o levantamento aponta avanços significativos entre 2023 e 2025. A escola que apresentou o maior crescimento foi a EM Professora Tercilia Bernadete Sanches Costa, que passou de 5,3 para 6,5, uma evolução de 1,2 ponto.
Também tiveram destaque a EM Professor Adolfo Basile e a EM Professora Olivia Capranico, que cresceram 1,1 ponto cada. A EM Professor Alberto Thomazi e a EM Padre Pedro Baron registraram aumento de 1 ponto no período.
Trabalho desenvolvido nas escolas
Os resultados refletem estratégias e ações desenvolvidas diariamente pelas equipes escolares. Na EM Professor Alberto Thomazi, a diretora Andréia Tavares Rocha Bonin atribui a nota 8,8 ao trabalho coletivo e ao acompanhamento constante da aprendizagem.
“Acompanhamos de perto a aprendizagem das crianças e utilizamos os dados das avaliações para identificar dificuldades, compreender as necessidades e planejar as intervenções. Nesse processo, o trabalho dos professores é fundamental”, afirmou.
Segundo a diretora, o resultado também representa o reconhecimento do empenho de toda a equipe. “Quero parabenizar e reconhecer cada profissional, especialmente os professores, pela dedicação e pelo compromisso com a aprendizagem das crianças. Para a comunidade, representa confiança na escola, na equipe e no trabalho que estamos construindo juntos”, completou.
A estudante Nayla Barbosa Torrano também destacou a experiência de aprendizagem na unidade. “Aqui eu aumentei o meu conhecimento, sabe? Eu aumentei o meu vocabulário, meus estudos. E os professores aqui têm um ensinamento tão bom que eles não querem que você fique com dúvida”, contou.
Na EM Professora Tercilia Bernadete Sanches Costa, que apresentou o maior avanço da rede, a supervisora da Secretaria de Educação Vanessa Bullo ressaltou a atuação conjunta entre secretaria, gestores e professores.
De acordo com ela, o crescimento está relacionado ao comprometimento diário dos profissionais e a iniciativas como os programas Escolas em Foco e Elefante Letrado, além da plataforma Matific. “O compromisso da equipe de gestores e dos professores da unidade, em direcionar as suas ações para garantir o avanço no progresso acadêmico de todos os estudantes”, destacou Vanessa.
A aluna Elza de Arruda também apontou a convivência e o ambiente escolar como aspectos importantes de sua experiência. “Na escola eu tenho vários amigos, eu gosto da professora, do jeito que ela explica, gosto de todas as professoras aqui e eu gosto de brincar com meus amigos na hora do intervalo”, disse.
Evolução histórica
O resultado de 6,9 representa uma evolução significativa para Piracicaba ao longo das últimas duas décadas. Na primeira edição do Ideb, em 2005, o município registrou nota 4,7. Em 2007, foram 4,6; em 2009, 5,6; em 2011, 5,9; em 2013, 6,3; e, em 2015, 6,5.
Nas edições de 2017 e 2019, Piracicaba alcançou 6,8. Em 2021, a nota foi 6,3 e, em 2023, chegou a 6,4. O índice de 6,9 registrado em 2025, portanto, representa o maior resultado da série histórica municipal.
Ao todo, 48 escolas e mais de 3.700 estudantes dos 5º anos do ensino fundamental da Rede Municipal participaram da avaliação em Piracicaba.
O que é o Ideb?
O Ideb é um dos principais indicadores da qualidade da educação básica brasileira. Calculado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o índice combina o desempenho dos estudantes nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) com as taxas de aprovação registradas no Censo Escolar. A partir dos resultados, é possível acompanhar a aprendizagem em áreas como língua portuguesa e matemática e observar a evolução da educação ao longo dos anos.