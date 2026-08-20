Piracicaba terá um fim de semana com opções variadas de cultura, lazer e entretenimento. Entre os destaques estão o Concerto de Danças, da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP), com entrada gratuita no sábado (22), e os últimos dias da Festa do Peão de Piracicaba, que terá shows de Ícaro & Gilmar, Pedro Sampaio, Fiduma & Jeca, Bruno & Marrone e Dennis DJ. A programação também inclui teatro, cinema, xadrez, dança, artesanato, folclore e atividades esportivas.
VEJA MAIS:
- Festa do Peão de Piracicaba chega ao último fim de semana
- Homem-Aranha e A Odisseia seguem em cartaz em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
OEP apresenta Concerto de Danças gratuito
A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) apresenta no sábado (22) o espetáculo “Concerto de Danças”, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. O concerto começa às 19h30 e terá duração aproximada de 50 minutos, com regência do maestro Ivan Bueno.
O repertório reúne obras de compositores como Johann Strauss II, Pyotr Ilyich Tchaikovsky e Antonín Dvorák. Entre as peças estão “Danúbio Azul”, “Vozes da Primavera”, “Dança Eslava nº 4”, “Dança Eslava nº 8”, “Danzón nº 2”, trechos da “Karélia Suíte”, “Valsa nº 2” e “Valsa das Flores”, de “O Quebra-Nozes”.
A entrada é gratuita. Os ingressos começaram a ser disponibilizados pela plataforma MegaBilheteria na terça-feira (18), e 150 entradas serão reservadas para retirada presencial na bilheteria do Teatro Dr. Losso Netto 1 hora antes da apresentação.
Festa do Peão chega ao último fim de semana
A Festa do Peão de Piracicaba entra em seus últimos dias com shows na sexta-feira (21) e no sábado (22). Na sexta, Ícaro & Gilmar e Pedro Sampaio sobem ao palco. Já no sábado, a programação de encerramento reúne Fiduma & Jeca, Bruno & Marrone e Dennis DJ.
Além dos shows, o evento conta com competições de rodeio, incluindo montarias em touros e cavalos, provas de três tambores e Team Penning. A estrutura ocupa cerca de 70 mil metros quadrados na região da Unileste, com praça de alimentação, estacionamento, arquibancadas, Pista, Arena Vip, Front Stage e camarotes.
Os ingressos são vendidos pela plataforma Tycket. Assinantes do Clube JP têm 50% de desconto no ingresso da Pista. Durante os shows, também haverá tradução simultânea em Libras nos telões laterais do palco.
Festa Agostina da Comunidade Vila África
A Comunidade Vila África realiza no sábado (22), das 18h às 22h, sua Festa Agostina, na Rua Maria Angélica Siqueira Fernandes, no bairro Independência, em Piracicaba. A entrada é gratuita.
A programação terá a tradicional quadrilha, além de apresentações do grupo de reggae Nação Sankofa, Samba da Vila e Cia. Vila África Dança e Percussão. O evento também contará com a participação do cantor Henrique Santos, que fez parte do grupo Soweto.
A festa terá ainda barracas com comidas típicas, artesanato, música, bebidas e atividades para a comunidade. A realização é da Comunidade Vila África e do coletivo Com Elas Ninguém Pode, com apoio da Prefeitura de Piracicaba.
Vocal Receita Caseira comemora 20 anos
O grupo Vocal Receita Caseira apresenta na quinta-feira (20) um show especial em comemoração aos 20 anos de trajetória. A apresentação será das 20h às 21h30, no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central.
O repertório reúne clássicos da música popular brasileira, como “Regra Três”, de Toquinho, “Berrante de Ouro” e “Feira de Mangaio”, em arranjos vocais exclusivos de Osvaldo Nogueira. A classificação é livre.
A entrada é gratuita, com retirada dos ingressos uma hora antes da apresentação na bilheteria do teatro.
Cinema e literatura na Biblioteca Municipal
A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto terá uma programação cultural gratuita no sábado (22), com cinema, literatura, poesia e música. Às 14h, será exibido “Candinho”, de 1953, com Mazzaropi. Às 16h, a programação continua com “Sai da Frente”, de 1952. Os dois filmes têm classificação indicativa de 10 anos e integram o projeto Pontos MIS.
Às 19h, o escritor e compositor piracicabano Vitor Silva de Paula lança os livros “A Vida do Meu Café: um cachorro que mudou minha forma de amar” e a segunda edição de “Mais ou Menos Bipolar: o paradoxo dos meus dias e das minhas poesias”. A atividade terá declamação de poesias, música ao vivo, bate-papo e sessão de autógrafos. Os exemplares estarão disponíveis para aquisição durante o evento.
A Biblioteca Municipal fica na Rua Saldanha Marinho, 333, no Centro. A entrada é gratuita.
Festival de Danças Afro reúne atividades no Afropira
O Festival de Danças Afro do Instituto Afropira será realizado no sábado (22) e domingo (23), na sede do instituto, na Rua Coronel João Mendes Pereira de Almeida, 198, no bairro Nova América.
No sábado, das 8h às 12h, serão realizadas aulas de Dança Afro, Tambu e Samba de Lenço. Das 13h às 17h, a programação terá atividades de Blocos Afros, Maculelê, Dança Guerreira e Puxada de Rede. Às 18h, haverá roda de conversa e apresentações de Maculelê com grupos de Piracicaba e de outras cidades.
No domingo, das 8h às 12h, o festival terá aulas de Samba de Roda e Jongo. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. É necessário fazer inscrição pelo Instagram oficial @afropira.
MovimentAr leva artesanato à Estação da Paulista
A Estação da Paulista recebe no sábado (22), das 11h às 17h, uma edição especial do MovimentAr – Artesanato na Paulista, em comemoração aos 259 anos de Piracicaba.
O evento terá expositores de artesanato e produtos locais, além de food truck, brinquedos, pipoca e algodão-doce no período da tarde. Entre os produtos estarão biojoias, peças de crochê, panos de prato, chaveiros, itens de perfumaria natural e massas artesanais.
Também haverá a oficina gratuita “Porta-chaves criativo em tela”, das 12h às 16h. Não é necessário fazer inscrição e os materiais serão fornecidos. A Estação da Paulista fica na Avenida Dr. Paulo de Moraes, 1580. A entrada é gratuita.
Congada do Divino realiza cortejo na Rua do Porto
O Dia do Folclore Brasileiro será celebrado em Piracicaba no sábado (22) com um cortejo da Congada do Divino Espírito Santo. A concentração será às 13h30, no Largo dos Pescadores, com percurso pela Avenida Beira Rio até o calçadão da Rua do Porto.
A apresentação reúne Rei, Rainha, cantantes e dançantes, além de tambores, cânticos, músicas tradicionais e passos característicos da manifestação cultural. O público poderá acompanhar o percurso ou caminhar junto ao grupo.
A participação é gratuita. A organização sugere que o público use roupas vermelhas e brancas. Antes do início do cortejo, o Grupo de Congada receberá uma moção de aplausos da Câmara Municipal de Piracicaba.
Festival de Xadrez movimenta o Engenho Central
O Festival de Xadrez de Piracicaba será realizado no domingo (23), no Armazém 9 do Engenho Central. A programação começa às 8h30 e segue até as 18h, reunindo o 7º Torneio Piracicabano de Xadrez Rápido e atividades abertas ao público.
Das 9h às 11h, haverá aula de xadrez para iniciantes, prática livre e simultânea com o Mestre Nacional José Renato Ruiz Maranhão. O torneio começa às 13h, com categorias Aberto e Mirim, e a cerimônia de encerramento e premiação está prevista para as 17h30.
A categoria absoluto terá R$ 1 mil em premiação, distribuídos entre os cinco primeiros colocados, além de troféus e medalhas. As inscrições para o torneio podem ser feitas pelo formulário divulgado pela organização. O local fica na Avenida Dr. Maurice Allain, 9-1.
Marie Curie ganha versão infantil no Teatro do Engenho
O espetáculo “Marie e a Descoberta Luminosa” será apresentado no domingo (23), às 16h, no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central. A peça conta a história da cientista Marie Curie e aborda sua trajetória por meio de luzes, poesia, humor e sensibilidade.
A montagem é da Companhia Delas de Teatro e faz parte da programação do projeto Diversão em Cena. A apresentação tem duração de 60 minutos, classificação livre, a partir de 5 anos, e será acessível em Libras.
A entrada é gratuita, com distribuição dos ingressos na bilheteria do teatro uma hora antes da sessão. O Teatro Municipal Erotides de Campos fica na Avenida Maurice Allain, 454, Vila Rezende.
Rafting será aberto ao público no rio Piracicaba
A Ascapi promove uma vivência de rafting aberta ao público no rio Piracicaba no sábado (22), das 14h às 17h, e no domingo (23), das 10h às 13h. O ponto de encontro será na passarela Pênsil, na Avenida Beira Rio.
Para participar, é necessário doar um pacote de lenços umedecidos ou shampoo infantil. Os produtos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba. A organização fornecerá os equipamentos necessários, como bote, remos, colete salva-vidas e capacetes.
100 Milhas reúne provas automobilísticas
A 37ª edição das 100 Milhas de Piracicaba movimenta o ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo) entre sexta-feira (21) e domingo (23). A corrida principal será disputada no domingo, às 15h, mas a programação começa na sexta, com treinos livres e preparação dos carros.
No sábado, haverá tomadas de tempo e as primeiras provas de diferentes categorias. No domingo, as atividades começam pela manhã e incluem provas de Fórmula 1600, Fórmula EVO e Fuscas antes da largada oficial das 100 Milhas, às 15h.
Para acompanhar o evento, o público deve levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade. O estacionamento no local custa R$ 30.
Sesc reúne programação cultural no fim de semana
Quinta-feira (20): às 20h, o Sesc Piracicaba recebe o espetáculo “Stalking – um conto de terror documental”, no teatro. A peça é baseada em um caso real de perseguição e aborda o assédio e o machismo por meio de uma linguagem que mistura terror, contos de fadas e deboche do patriarcado. A classificação é de 16 anos. Os ingressos custam R$ 40, R$ 20 e R$ 12.
Sábado (22): a programação começa com a oficina “O que eu sinto quando vejo o mundo?”, das 13h45 às 15h e das 15h15 às 16h30, na Sala do Curumim. Gratuita e recomendada para crianças de 6 a 12 anos acompanhadas de um adulto, a atividade terá entrega de senhas com 30 minutos de antecedência. Às 14h30, também na Sala do Curumim, ocorre o bate-papo “Deixa em off”, gratuito e recomendado para jovens a partir de 13 anos. Às 16h, o teatro recebe o espetáculo “Trim trim, o que é o que é, fede e ninguém quer?”, da Trupe Tópatu. A peça é livre e os ingressos custam R$ 40, R$ 20 e R$ 12.
Domingo (23): às 10h30, a Sala de Expressão Corporal recebe o debate sobre o livro “Quarenta dias”, de Maria Valéria Rezende, com mediação de Rebeca Chibeni e participação online da autora. A atividade é gratuita, tem classificação de 16 anos e exige retirada de senha com 30 minutos de antecedência. Das 11h às 14h, haverá a intervenção “Produzindo cartazes de Piracicaba: Gravura Delivery”, gratuita e livre, no Hall do Teatro, com senhas entregues no local. Das 13h às 17h, o Parque Lúdico recebe a feira “Trocaria: moda circular”, também gratuita e livre. Das 14h às 17h, o Ginásio terá a oficina “Bora Brincar”, gratuita e livre. Por fim, às 16h, o teatro exibe o documentário “Amazônia, a nova Minamata”, gratuitamente, com classificação de 10 anos e retirada de ingressos uma hora antes.
ÁguasCult leva programação cultural a Águas de São Pedro
Fora de Piracicaba, Águas de São Pedro recebe até domingo (23) a primeira edição oficial do ÁguasCult – Festival Cultural de Águas de São Pedro. Com entrada gratuita, o evento espalha atividades por praças, ruas, parques e espaços culturais da cidade.
Quinta-feira (20): a programação começa às 9h com a Passarinhada no Bosque, com saída da Praça Dr. Otávio Moura Andrade. Às 14h, o Boulevard recebe apresentação de dança do Grupo NR Dance e Grupo Sem Rótulos, seguida pelo workshop “Hip Hop para Iniciantes”, às 16h. Às 18h, o Centro de Exposições e Eventos terá a sessão de cinema “Colegas”, e às 20h30, apresentação da Corrente do Blues.
Sexta-feira (21): às 9h, a Praça Wilson Modesto recebe os Bonecos Gigantes do Imaginário. Às 16h30, a Praça Dr. Otávio Moura Andrade terá apresentação de Castanho Voz & Violão e Percussão. No Spa Thermal, às 18h, haverá a palestra “Gestão de Carreira Musical”, enquanto o Centro de Exposições e Eventos recebe apresentação de dança flamenca às 19h e Gipsy Experience e Gitanía, às 20h30.
Sábado (22): às 10h, o Centro de Exposições e Eventos terá sessão infantil de “Meu Pé de Laranja Lima”. Às 14h, a Praça Dr. Otávio Moura Andrade recebe o lançamento do livro “A Fantástica Cozinha da Dona Carmen”. Às 15h, no Gramadão, haverá apresentação de dança do Grupo Os Vai Idosos, quadrilha folclórica e dança africana. No Centro de Exposições e Eventos, a Banda de Concerto da Comuc se apresenta às 16h, a Orquestra de Viola de Torrinha às 19h e Maikão Canta Gil às 20h30.
Domingo (23): a programação começa às 9h com a Caminhada pela Cultura, com saída da Torre Balone. No Centro de Exposições e Eventos, haverá o show “Abrakbça – Uma viagem ao mundo mágico do hip hop”, às 11h, Natalia Cabral, às 14h, e Chorões da Velha Guarda, às 16h, no encerramento do festival.
Durante o evento, também serão realizadas atividades permanentes, como a mostra “Panôs Que Falam”, exposições de arte, a “Toca dos Quadrinhos” e os Gigantes do Imaginário. A entrada é gratuita. Mais informações estão disponíveis no site e no Instagram do ÁguasCult.
Santa Bárbara Rock Fest
Em Santa Bárbara d’Oeste, o Santa Bárbara Rock Fest será realizado de sexta-feira (21) a domingo (23), no Complexo Usina Santa Bárbara. A 9ª edição reúne nomes do rock nacional, como Angra, Fresno, Raimundos, CPM 22 e Detonautas, além de 44 bandas independentes.
A estrutura conta com seis palcos, roda-gigante, tirolesa e praça de alimentação. A entrada é gratuita. O evento será realizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, s/n, no Residencial Dona Margarida.
13ª Festa Italiana de São Pedro
Em São Pedro, a 13ª Festa Italiana acontece de sexta-feira (21) a domingo (23), no Espaço de Eventos Parque Hípico e de Rodeio Itagiba Leite Filho. A programação reúne 17 estabelecimentos com pratos da culinária italiana e ítalo-brasileira, além de apresentações musicais, grupos de dança, recreação infantil e oficinas gastronômicas gratuitas.
Na sexta e no sábado, o evento funciona das 17h às 23h. No domingo, a programação será das 11h às 15h. A entrada e o estacionamento são gratuitos.