Piracicaba terá um fim de semana com opções variadas de cultura, lazer e entretenimento. Entre os destaques estão o Concerto de Danças, da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP), com entrada gratuita no sábado (22), e os últimos dias da Festa do Peão de Piracicaba, que terá shows de Ícaro & Gilmar, Pedro Sampaio, Fiduma & Jeca, Bruno & Marrone e Dennis DJ. A programação também inclui teatro, cinema, xadrez, dança, artesanato, folclore e atividades esportivas.

A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) apresenta no sábado (22) o espetáculo “Concerto de Danças”, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. O concerto começa às 19h30 e terá duração aproximada de 50 minutos, com regência do maestro Ivan Bueno.

O repertório reúne obras de compositores como Johann Strauss II, Pyotr Ilyich Tchaikovsky e Antonín Dvorák. Entre as peças estão “Danúbio Azul”, “Vozes da Primavera”, “Dança Eslava nº 4”, “Dança Eslava nº 8”, “Danzón nº 2”, trechos da “Karélia Suíte”, “Valsa nº 2” e “Valsa das Flores”, de “O Quebra-Nozes”.

A entrada é gratuita. Os ingressos começaram a ser disponibilizados pela plataforma MegaBilheteria na terça-feira (18), e 150 entradas serão reservadas para retirada presencial na bilheteria do Teatro Dr. Losso Netto 1 hora antes da apresentação.

Festa do Peão chega ao último fim de semana