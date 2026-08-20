O leilão de produtos do Grupo Casas Bahia termina nesta quinta-feira (20), pela plataforma Kwara. Ao todo, são 391 lotes com itens como notebooks, smartphones, refrigeradores, máquinas de lavar e fogões.
A venda passou a receber atenção nas redes sociais após a empresa apresentar um pedido de recuperação judicial. A movimentação também trouxe alertas sobre possíveis golpes envolvendo falsos leilões e páginas criadas para receber pagamentos.
Segundo a Kaspersky, até o momento não foi identificada uma campanha fraudulenta específica relacionada ao leilão da Casas Bahia. A empresa, porém, alerta que criminosos costumam copiar sites de leiloeiros e criar páginas falsas para induzir consumidores a realizar pagamentos.
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Produtos têm lances abaixo dos valores de referência
Os lotes disponibilizados apresentam valores iniciais inferiores aos preços de mercado indicados pela plataforma. Um dos exemplos é um refrigerador Frost Free Brastemp de 385 litros, avaliado em R$ 2.289,78. O item tinha lance de R$ 1.650, uma diferença de 28% em relação ao valor informado.
Os valores podem mudar até o encerramento do leilão, conforme os participantes apresentem novas ofertas.
Lance não significa arrematação
Um dos principais pontos do edital é que o maior lance não garante automaticamente a compra do produto.
Parte dos lotes está submetida à condição de aprovação da empresa vendedora. Nesses casos, o valor ofertado não representa necessariamente o preço mínimo estabelecido para a venda.
Após o encerramento do leilão, a empresa poderá analisar e aprovar ou rejeitar as propostas em um prazo de até cinco dias úteis.
O edital também prevê que alguns produtos possam ser retirados, que os valores sejam modificados ou que os lotes sejam reorganizados antes do encerramento do certame.
Comprador deve ficar atento às taxas
Além do valor do lance, o participante deve verificar as demais cobranças previstas no edital, incluindo a comissão do leiloeiro e eventuais taxas administrativas.
Também é responsabilidade do arrematante observar as regras e os prazos definidos para a retirada dos produtos. Conforme as condições do leilão, custos relacionados à desmontagem, embalagem e transporte dos itens ficam, em geral, por conta do comprador.
O edital ainda estabelece condições específicas sobre reclamações, indenizações e reembolsos relacionados aos lances, consideradas irrevogáveis e irretratáveis.
Atenção a possíveis golpes
A divulgação do leilão também exige atenção dos consumidores que pretendem participar. A Kaspersky alerta que sites de leilões podem ser copiados por criminosos, que reproduzem a identidade visual das plataformas legítimas para receber pagamentos.
Até o momento, segundo a empresa de segurança digital, não há identificação de uma campanha fraudulenta específica relacionada ao leilão da Casas Bahia. A recomendação é conferir se o acesso está sendo feito pela plataforma oficial e verificar as condições do edital antes de realizar qualquer pagamento.
Os interessados também devem observar quem é o responsável pelo leilão, quais são as taxas cobradas, os procedimentos para pagamento e as condições para retirada dos produtos antes de apresentar um lance.