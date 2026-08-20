O leilão de produtos do Grupo Casas Bahia termina nesta quinta-feira (20), pela plataforma Kwara. Ao todo, são 391 lotes com itens como notebooks, smartphones, refrigeradores, máquinas de lavar e fogões.

A venda passou a receber atenção nas redes sociais após a empresa apresentar um pedido de recuperação judicial. A movimentação também trouxe alertas sobre possíveis golpes envolvendo falsos leilões e páginas criadas para receber pagamentos.

Segundo a Kaspersky, até o momento não foi identificada uma campanha fraudulenta específica relacionada ao leilão da Casas Bahia. A empresa, porém, alerta que criminosos costumam copiar sites de leiloeiros e criar páginas falsas para induzir consumidores a realizar pagamentos.