A programação do Cine Araújo Piracicaba traz novidades nesta semana, com três estreias que ampliam as opções para o público, entre terror, ficção científica e comédia. Entre os destaques, Sobrenatural – Agora Entre Nós, Só Por Uma Noite e Amigas Sem Filtro chegam às telonas.
Também seguem em cartaz produções que continuam entre as opções do cinema, como Homem-Aranha: Um Novo Dia e A Odisseia, além de outros títulos voltados a diferentes públicos. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Cine Araújo Piracicaba ou pelo site oficial da rede.
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ESTREIAS
Sobrenatural - Agora Entre Nós: Gemma é uma jovem mãe que cria sua filha na casa onde cresceu e desco-bre que pode viajar para O Além. Quando algo maligno passa a persegui-la, Gemma descobre uma habilidade que muda tudo: ela não apenas entra em O Além — ela pode trazer o que vive lá de volta ao mundo real.
Só Por Uma Noite: Em uma Nova York com toques de ficção científica, os desco-nhecidos e carentes Owen e Allie se esbarram na única noite do ano em que soltei-ros podem fazer sexo. Eles sentem uma conexão espe-cial, mas uma série de de-sencontros e situações para-lelas atrapalham o flerte.
Amigas Sem Filtro: Em bus-ca de momentos de paz, um trio de amigas parte para uma viagem em um spa de luxo. Porém, uma quarta – e caótica – amiga se une ines-peradamente ao grupo, che-gando sem avisar. Entre massagens, bebidas e deci-sões duvidosas, o que era para ser uma escapada rela-xante se transforma no fim de semana mais insano e divertido de suas vidas.
SEGUEM EM CARTAZ
Homem-Aranha - Um Novo Dia: Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, Peter se dedica integralmente a proteger a cidade, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.
A Odisseia: Uma das histórias mais antigas da literatura ocidental ganha uma adaptação cinematográfica pelas mãos do cineasta Christopher Nolan. A Odisseia é um poema épico atribuído a Homero que acompanha as aventuras do herói grego Odisseu em sua volta para casa após a Guerra de Troia. O guerreiro enfrenta criaturas míticas e deuses em sua jornada épica de retorno onde sua esposa Penélope o aguarda. O rei de Ítaca descreve sua trajetória esbarrando com seres como o Ciclope Polifemo, as sereias e a feiticeira/deusa Circe.
O Fim Da Rua: Após um misterioso evento cósmico abalar o bairro Oak Street e o transportar dos subúrbios para um lugar desconhecido, a família Platt descobre que sua sobrevivência vai de-pender da união entre todos para enfrentar um ambiente agora irreconhecível.
Também permanecem em cartaz no Cine Araújo Piracicaba os filmes: Patrulha Canina - Uma Aventura Dino, Authentic Games no Império Desconectado; Colegas e o Herdeiro e Os Emergentes.