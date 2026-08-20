20 de agosto de 2026
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Homem-Aranha e A Odisseia seguem em cartaz em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Em uma Nova York que já não reconhece seu herói, Peter Parker se dedica ao combate ao crime diante de uma ameaça misteriosa.
Em uma Nova York que já não reconhece seu herói, Peter Parker se dedica ao combate ao crime diante de uma ameaça misteriosa.

A programação do Cine Araújo Piracicaba traz novidades nesta semana, com três estreias que ampliam as opções para o público, entre terror, ficção científica e comédia. Entre os destaques, Sobrenatural – Agora Entre Nós, Só Por Uma Noite e Amigas Sem Filtro chegam às telonas.

Também seguem em cartaz produções que continuam entre as opções do cinema, como Homem-Aranha: Um Novo Dia e A Odisseia, além de outros títulos voltados a diferentes públicos. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Cine Araújo Piracicaba ou pelo site oficial da rede.

VEJA MAIS:

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ESTREIAS

Sobrenatural - Agora Entre Nós: Gemma é uma jovem mãe que cria sua filha na casa onde cresceu e desco-bre que pode viajar para O Além. Quando algo maligno passa a persegui-la, Gemma descobre uma habilidade que muda tudo: ela não apenas entra em O Além — ela pode trazer o que vive lá de volta ao mundo real. 

Só Por Uma Noite: Em uma Nova York com toques de ficção científica, os desco-nhecidos e carentes Owen e Allie se esbarram na única noite do ano em que soltei-ros podem fazer sexo. Eles sentem uma conexão espe-cial, mas uma série de de-sencontros e situações para-lelas atrapalham o flerte.

Amigas Sem Filtro: Em bus-ca de momentos de paz, um trio de amigas parte para uma viagem em um spa de luxo. Porém, uma quarta – e caótica – amiga se une ines-peradamente ao grupo, che-gando sem avisar. Entre massagens, bebidas e deci-sões duvidosas, o que era para ser uma escapada rela-xante se transforma no fim de semana mais insano e divertido de suas vidas.

SEGUEM EM CARTAZ

Homem-Aranha - Um Novo Dia: Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, Peter se dedica integralmente a proteger a cidade, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.

A Odisseia: Uma das histórias mais antigas da literatura ocidental ganha uma adaptação cinematográfica pelas mãos do cineasta Christopher Nolan. A Odisseia é um poema épico atribuído a Homero que acompanha as aventuras do herói grego Odisseu em sua volta para casa após a Guerra de Troia. O guerreiro enfrenta criaturas míticas e deuses em sua jornada épica de retorno onde sua esposa Penélope o aguarda. O rei de Ítaca descreve sua trajetória esbarrando com seres como o Ciclope Polifemo, as sereias e a feiticeira/deusa Circe.

O Fim Da Rua: Após um misterioso evento cósmico abalar o bairro Oak Street e o transportar dos subúrbios para um lugar desconhecido, a família Platt descobre que sua sobrevivência vai de-pender da união entre todos para enfrentar um ambiente agora irreconhecível.

Também permanecem em cartaz no Cine Araújo Piracicaba os filmes: Patrulha Canina - Uma Aventura Dino, Authentic Games no Império Desconectado; Colegas e o Herdeiro e Os Emergentes.

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