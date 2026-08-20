A programação do Cine Araújo Piracicaba traz novidades nesta semana, com três estreias que ampliam as opções para o público, entre terror, ficção científica e comédia. Entre os destaques, Sobrenatural – Agora Entre Nós, Só Por Uma Noite e Amigas Sem Filtro chegam às telonas.

Também seguem em cartaz produções que continuam entre as opções do cinema, como Homem-Aranha: Um Novo Dia e A Odisseia, além de outros títulos voltados a diferentes públicos. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Cine Araújo Piracicaba ou pelo site oficial da rede.

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