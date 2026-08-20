Uma operação resgatou 142 porcos em situação de maus-tratos em São Carlos, cidade localizada a cerca de 100 quilômetros de Piracicaba. Os animais foram encontrados em uma propriedade rural sem acesso adequado a água e alimentação e apresentavam diferentes graus de debilidade. A ação ocorreu após uma denúncia e contou com a participação da Prefeitura de São Carlos e da Polícia Militar Ambiental.
Segundo informações divulgadas pelo G1, alguns dos animais estavam em estado considerado grave e não conseguiam sequer se levantar. Cinco ou seis porcos precisaram ser anestesiados e seriam submetidos à eutanásia devido ao grau de debilidade. Os demais foram retirados do local e encaminhados para propriedades onde permanecerão sob responsabilidade de fiéis depositários.
VEJA MAIS:
- Jibóia de 2 metros é encontrada dentro de apartamento no Sônia
- Castração gratuita abre vagas todos os sábados em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A situação encontrada também apontou que os animais poderiam estar há pelo menos três dias sem receber alimentação, conforme avaliação de profissionais que participaram da ocorrência. A prioridade, segundo a equipe veterinária, era garantir água, comida e atendimento aos porcos que ainda apresentavam condições de recuperação.
A ocorrência foi acompanhada por profissionais da área veterinária, pela Polícia Ambiental e por equipes municipais ligadas à proteção animal. Durante a ação, os responsáveis pela propriedade não foram localizados, e as autoridades devem reunir informações para definir as providências relacionadas ao caso.