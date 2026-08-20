Uma operação resgatou 142 porcos em situação de maus-tratos em São Carlos, cidade localizada a cerca de 100 quilômetros de Piracicaba. Os animais foram encontrados em uma propriedade rural sem acesso adequado a água e alimentação e apresentavam diferentes graus de debilidade. A ação ocorreu após uma denúncia e contou com a participação da Prefeitura de São Carlos e da Polícia Militar Ambiental.

Segundo informações divulgadas pelo G1, alguns dos animais estavam em estado considerado grave e não conseguiam sequer se levantar. Cinco ou seis porcos precisaram ser anestesiados e seriam submetidos à eutanásia devido ao grau de debilidade. Os demais foram retirados do local e encaminhados para propriedades onde permanecerão sob responsabilidade de fiéis depositários.

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