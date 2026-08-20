A equipe chegou ao imóvel após receber uma denúncia sobre a presença do animal. No local, os policiais encontraram a serpente e identificaram o responsável, de 45 anos.

Policiais civis do 5º Distrito Policial localizaram uma jiboia adulta, de aproximadamente dois metros de comprimento, mantida em cativeiro dentro de um apartamento, nesta quarta-feira (19) no bairro Vila Sônia, em Piracicaba.

Segundo o homem, ele teria encontrado a jiboia às margens de uma rodovia e levado o animal para casa. Ainda de acordo com o relato, a serpente estava mantida no apartamento havia alguns meses.

A jiboia foi recolhida pelos policiais e encaminhada ao Instituto Bellas Aves, mantenedor da fauna silvestre, onde deverá permanecer sob cuidados especializados.

O responsável foi conduzido ao 5º DP, onde foi elaborado um Termo Circunstanciado. Após os procedimentos, ele foi liberado.