Quem gosta de música, dança e comida típica já pode colocar a Festa Agostina da Comunidade Vila África na programação deste sábado (22), em Piracicaba. Com entrada gratuita, o evento acontece das 18h às 22h, na Rua Maria Angélica Siqueira Fernandes, no bairro Independência, e promete uma noite de muita música, tradição e convivência.

A programação reúne diferentes ritmos e manifestações culturais. O público poderá acompanhar o reggae do grupo Nação Sankofa, o samba do Samba da Vila e as apresentações da Cia. Vila África Dança e Percussão. Um dos destaques da noite será ainda o cantor Henrique Santos, que fez parte do grupo Soweto.