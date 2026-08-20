20 de agosto de 2026
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ARTE E CULTURA

Festa Agostina reúne música e tradição neste sábado em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A Vila África entra no clima de festa neste sábado com quadrilha, música ao vivo, comidas típicas e atrações para toda a comunidade.
A Vila África entra no clima de festa neste sábado com quadrilha, música ao vivo, comidas típicas e atrações para toda a comunidade.

Quem gosta de música, dança e comida típica já pode colocar a Festa Agostina da Comunidade Vila África na programação deste sábado (22), em Piracicaba. Com entrada gratuita, o evento acontece das 18h às 22h, na Rua Maria Angélica Siqueira Fernandes, no bairro Independência, e promete uma noite de muita música, tradição e convivência.

A programação reúne diferentes ritmos e manifestações culturais. O público poderá acompanhar o reggae do grupo Nação Sankofa, o samba do Samba da Vila e as apresentações da Cia. Vila África Dança e Percussão. Um dos destaques da noite será ainda o cantor Henrique Santos, que fez parte do grupo Soweto.

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Quadrilha é tradição garantida

E festa agostina não poderia ficar sem quadrilha. A apresentação será conduzida por Adriana Aparecida Pedro, moradora da comunidade, que conhece bem a tradição e garante que a atividade já é presença certa nas festas da Vila África.

Além de dançar e acompanhar os shows, quem for ao evento poderá aproveitar comidas típicas, bebidas e artesanato. A programação também terá atividades para a comunidade, criando um ambiente para reunir famílias, crianças, jovens e moradores em uma noite de celebração.

Mais do que uma opção de lazer para o fim de semana, a festa também coloca em destaque os talentos e as manifestações culturais da própria comunidade. Música, dança, gastronomia e tradição se encontram em uma programação pensada para aproximar os moradores e celebrar a cultura popular.

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