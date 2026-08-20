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GINÁSTICA ARTÍSTICA

Após pausa, Rebeca Andrade volta a competir na Copa do Mundo

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Rebeca Andrade volta a disputar uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica após dois anos, em setembro, na Hungria.
Rebeca Andrade volta a disputar uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica após dois anos, em setembro, na Hungria.

A ginasta Rebeca Andrade voltará a disputar uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística após dois anos. A maior medalhista olímpica da história do Brasil foi convocada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) para a competição de Szombathely, na Hungria, que será realizada entre os dias 14 e 21 de setembro.

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Rebeca estará ao lado de Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira na equipe feminina. No masculino, o Brasil será representado por Arthur Nory, Caio Souza e Lucas Bittencourt.

A etapa da Copa do Mundo será uma das competições preparatórias para o Campeonato Mundial de Ginástica Artística, marcado para outubro, em Roterdã, na Holanda. No mesmo período, outros atletas brasileiros participarão dos Jogos Sul-Americanos, em Santa Fé, na Argentina.

Retorno após pausa

A última participação de Rebeca em uma etapa da Copa do Mundo ocorreu em março de 2024. Na ocasião, a brasileira conquistou a medalha de prata nas barras assimétricas.

Meses depois, nos Jogos Olímpicos de Paris, Rebeca fez história ao conquistar quatro medalhas: ouro no solo, duas pratas, no salto e no individual geral, e bronze por equipes. Com o resultado, tornou-se a maior medalhista olímpica do Brasil.

Antes disso, nos Jogos de Tóquio 2020, a ginasta já havia conquistado o ouro no salto e a prata no individual geral.

Após a Olimpíada de Paris, Rebeca decidiu fazer uma pausa para cuidar da preparação física e mental. O retorno gradual às competições começou em junho deste ano, durante o Campeonato Pan-Americano de Ginástica, realizado no Rio de Janeiro.

Na competição, a brasileira conquistou a medalha de ouro no salto e também ajudou a equipe do Brasil a ficar com a prata na disputa por equipes.

Melhor nota do ano no salto

Rebeca também chamou atenção durante o Campeonato Brasileiro de Ginástica, realizado neste mês no Distrito Federal. Em uma apresentação única no salto, a ginasta recebeu nota 14.800, a maior do mundo no aparelho em 2026 até então.

Ela executou um Yurchenko com dupla pirueta e recebeu a pontuação máxima. Apesar do desempenho, Rebeca optou por não disputar a final da prova, que exigiria a realização de um segundo salto.

A brasileira é campeã mundial no salto, títulos conquistados em 2021 e 2023, e também venceu o individual geral em 2022.

Brasil terá equipes na Argentina

Além da Copa do Mundo na Hungria, a CBG anunciou os atletas que representarão o Brasil nos Jogos Sul-Americanos, que serão disputados em Santa Fé, na Argentina, entre 11 e 17 de setembro.

Na equipe feminina, foram convocadas Carolyne Pedro, Gabriela Barbosa, Gabriela Bouças, Júlia Coutinho, Duda Monteiro e Thaís Fidélis.

No masculino, o Brasil terá Bernardo Miranda, Diogo Soares, Johnny Oshiro, Patrick Corrêa, Vitaliy Guimarães e Yuri Guimarães.

As competições de setembro fazem parte da preparação da ginástica brasileira para o Mundial de Roterdã, que será o próximo grande compromisso internacional da modalidade.

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