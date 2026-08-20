A ginasta Rebeca Andrade voltará a disputar uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística após dois anos. A maior medalhista olímpica da história do Brasil foi convocada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) para a competição de Szombathely, na Hungria, que será realizada entre os dias 14 e 21 de setembro.

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Rebeca estará ao lado de Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira na equipe feminina. No masculino, o Brasil será representado por Arthur Nory, Caio Souza e Lucas Bittencourt.