A Festa do Peão de Piracicaba entra no último fim de semana de programação com uma sequência de shows que promete movimentar a cidade. Na sexta-feira (21), Ícaro & Gilmar e Pedro Sampaio sobem ao palco, enquanto o encerramento, no sábado (22), fica por conta de Fiduma & Jeca, Bruno & Marrone e Dennis DJ. Os assinantes do Clube JP têm 50% de desconto no ingresso da Pista para acompanhar a programação. Os ingressos são vendidos pela plataforma Tycket.
A festa, que começou na terça-feira (11), chega agora aos últimos dias depois de uma abertura que reuniu cerca de 50 mil pessoas em uma celebração religiosa com a participação do Frei Gilson. O momento foi apresentado por Dom Devair, bispo da Diocese de Piracicaba, e marcou o início da programação do evento, que combina shows, rodeio e outras atrações ao longo de dois fins de semana.
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Shows encerram programação musical
Depois da abertura, a programação musical ganhou força com diferentes estilos e artistas. Na primeira noite de shows, Nattan, conhecido como Natanzinho Lima, e Vini Drumond se apresentaram na sexta-feira (14). No sábado (15), foi a vez de Gusttavo Lima e Elis Justi subirem ao palco e animarem o público. Agora, para fechar a festa, a sexta-feira (21) será marcada pelo sertanejo de Ícaro & Gilmar e pelo show de Pedro Sampaio, que leva ao palco uma apresentação voltada à música eletrônica e ao pop.
Já no sábado (22), último dia da Festa do Peão de Piracicaba, o público poderá acompanhar três atrações: Fiduma & Jeca, Bruno & Marrone e Dennis DJ. A programação reúne diferentes vertentes da música, passando pelo sertanejo da dupla e da dupla Fiduma & Jeca até a música eletrônica de Dennis DJ, fechando a edição com uma noite de shows para diferentes públicos.
Rodeio, estrutura e acessibilidade
Mas não é só a música que marca o último fim de semana. As atividades tradicionais do rodeio também fazem parte da programação, com competições que incluem montarias em touros e cavalos, provas de três tambores e Team Penning, realizadas pela Copa Rozeta.
O clima de rodeio também é representado pela corte desta edição. Luana Rafaela Rasmusen, de 21 anos, foi eleita Rainha da Festa do Peão, enquanto Carolini Tolentino, de 22 anos, recebeu o título de Princesa. Mariana Lima Soares, de 24 anos, foi escolhida como Madrinha.
Ao longo dos dias de evento, o público conta com uma estrutura de aproximadamente 70 mil metros quadrados na região da Unileste. O espaço reúne praça de alimentação, estacionamento, arquibancadas e diferentes setores para acompanhar os shows e as competições, como Pista, Arena Vip, Front Stage e camarotes. A organização também preparou recursos de acessibilidade para o público. Durante as apresentações musicais, haverá tradução simultânea em Libras nos telões instalados nas laterais do palco, permitindo que pessoas surdas acompanhem os shows.