A festa, que começou na terça-feira (11), chega agora aos últimos dias depois de uma abertura que reuniu cerca de 50 mil pessoas em uma celebração religiosa com a participação do Frei Gilson. O momento foi apresentado por Dom Devair, bispo da Diocese de Piracicaba, e marcou o início da programação do evento, que combina shows, rodeio e outras atrações ao longo de dois fins de semana.

A Festa do Peão de Piracicaba entra no último fim de semana de programação com uma sequência de shows que promete movimentar a cidade. Na sexta-feira (21), Ícaro & Gilmar e Pedro Sampaio sobem ao palco, enquanto o encerramento, no sábado (22), fica por conta de Fiduma & Jeca, Bruno & Marrone e Dennis DJ. Os assinantes do Clube JP têm 50% de desconto no ingresso da Pista para acompanhar a programação. Os ingressos são vendidos pela plataforma Tycket .

Depois da abertura, a programação musical ganhou força com diferentes estilos e artistas. Na primeira noite de shows, Nattan, conhecido como Natanzinho Lima, e Vini Drumond se apresentaram na sexta-feira (14). No sábado (15), foi a vez de Gusttavo Lima e Elis Justi subirem ao palco e animarem o público. Agora, para fechar a festa, a sexta-feira (21) será marcada pelo sertanejo de Ícaro & Gilmar e pelo show de Pedro Sampaio, que leva ao palco uma apresentação voltada à música eletrônica e ao pop.

Já no sábado (22), último dia da Festa do Peão de Piracicaba, o público poderá acompanhar três atrações: Fiduma & Jeca, Bruno & Marrone e Dennis DJ. A programação reúne diferentes vertentes da música, passando pelo sertanejo da dupla e da dupla Fiduma & Jeca até a música eletrônica de Dennis DJ, fechando a edição com uma noite de shows para diferentes públicos.

Rodeio, estrutura e acessibilidade

Mas não é só a música que marca o último fim de semana. As atividades tradicionais do rodeio também fazem parte da programação, com competições que incluem montarias em touros e cavalos, provas de três tambores e Team Penning, realizadas pela Copa Rozeta.