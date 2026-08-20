20 de agosto de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
NOVIDADE

Anvisa aprova duas novas canetas para tratar diabetes; Veja quais

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Os medicamentos serão disponibilizados em dispositivos injetáveis prontos para aplicação, com uso previsto uma vez por semana.
Os medicamentos serão disponibilizados em dispositivos injetáveis prontos para aplicação, com uso previsto uma vez por semana.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de duas novas canetas injetáveis destinadas ao tratamento de adultos com diabetes tipo 2. Os medicamentos têm a semaglutida como substância ativa e passam a integrar as opções disponíveis para pacientes que precisam de tratamento para controlar a doença.

Uma das novidades é um medicamento genérico produzido pela EMS, que não terá marca comercial. A outra foi registrada pela Germed e será vendida com o nome de Semaclique. Os dois produtos foram autorizados para adultos que não conseguem manter a diabetes tipo 2 sob controle adequado com o tratamento utilizado.

Os medicamentos podem ser indicados tanto isoladamente quanto junto a outras terapias para diabetes. O uso individual é previsto principalmente quando a metformina não pode ser utilizada por causa de intolerância ou contraindicação. A indicação deve ser feita por profissional de saúde, considerando as condições de cada paciente.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Como funcionam

As novas opções serão disponibilizadas em canetas descartáveis de aplicação semanal. As apresentações aprovadas têm concentração de 1,34 mg/mL e podem ser encontradas em embalagens com uma ou duas canetas, acompanhadas por diferentes quantidades de agulhas, de acordo com o modelo comercializado.

Para conservar os medicamentos corretamente, as canetas devem ser mantidas sob refrigeração, entre 2 °C e 8 °C. A orientação vale tanto para o período anterior ao início do tratamento quanto durante sua utilização, seguindo as recomendações específicas da embalagem e da bula.

A venda dos produtos dependerá de prescrição médica, já que os medicamentos dessa classe estão sujeitos à exigência de receita em duas vias. A aprovação da Anvisa permite que as novas opções sejam disponibilizadas no mercado brasileiro, ampliando as alternativas de tratamento para adultos com diabetes tipo 2.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários