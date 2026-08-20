A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de duas novas canetas injetáveis destinadas ao tratamento de adultos com diabetes tipo 2. Os medicamentos têm a semaglutida como substância ativa e passam a integrar as opções disponíveis para pacientes que precisam de tratamento para controlar a doença.

Uma das novidades é um medicamento genérico produzido pela EMS, que não terá marca comercial. A outra foi registrada pela Germed e será vendida com o nome de Semaclique. Os dois produtos foram autorizados para adultos que não conseguem manter a diabetes tipo 2 sob controle adequado com o tratamento utilizado.

Os medicamentos podem ser indicados tanto isoladamente quanto junto a outras terapias para diabetes. O uso individual é previsto principalmente quando a metformina não pode ser utilizada por causa de intolerância ou contraindicação. A indicação deve ser feita por profissional de saúde, considerando as condições de cada paciente.