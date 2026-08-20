A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de duas novas canetas injetáveis destinadas ao tratamento de adultos com diabetes tipo 2. Os medicamentos têm a semaglutida como substância ativa e passam a integrar as opções disponíveis para pacientes que precisam de tratamento para controlar a doença.
Uma das novidades é um medicamento genérico produzido pela EMS, que não terá marca comercial. A outra foi registrada pela Germed e será vendida com o nome de Semaclique. Os dois produtos foram autorizados para adultos que não conseguem manter a diabetes tipo 2 sob controle adequado com o tratamento utilizado.
Os medicamentos podem ser indicados tanto isoladamente quanto junto a outras terapias para diabetes. O uso individual é previsto principalmente quando a metformina não pode ser utilizada por causa de intolerância ou contraindicação. A indicação deve ser feita por profissional de saúde, considerando as condições de cada paciente.
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Como funcionam
As novas opções serão disponibilizadas em canetas descartáveis de aplicação semanal. As apresentações aprovadas têm concentração de 1,34 mg/mL e podem ser encontradas em embalagens com uma ou duas canetas, acompanhadas por diferentes quantidades de agulhas, de acordo com o modelo comercializado.
Para conservar os medicamentos corretamente, as canetas devem ser mantidas sob refrigeração, entre 2 °C e 8 °C. A orientação vale tanto para o período anterior ao início do tratamento quanto durante sua utilização, seguindo as recomendações específicas da embalagem e da bula.
A venda dos produtos dependerá de prescrição médica, já que os medicamentos dessa classe estão sujeitos à exigência de receita em duas vias. A aprovação da Anvisa permite que as novas opções sejam disponibilizadas no mercado brasileiro, ampliando as alternativas de tratamento para adultos com diabetes tipo 2.