19 de agosto de 2026
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Anvisa manda retirar shampoos e cosméticos do mercado; Veja quais

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem: Magnific
Entre os cosméticos proibidos estão shampoo para crescimento capilar, tônico, sabonete em gel e parafina bronzeadora.
Entre os cosméticos proibidos estão shampoo para crescimento capilar, tônico, sabonete em gel e parafina bronzeadora.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, distribuição, comercialização, divulgação e utilização de diversos cosméticos nesta quarta-feira (19). A decisão alcança produtos destinados aos cuidados com os cabelos, pele, bronzeamento e ambientes, além de itens cuja origem industrial não foi identificada pelo órgão.

A medida consta na Resolução-RE nº 3.249/2026, publicada no Diário Oficial da União (DOU). Um dos produtos atingidos é a Máscara Avocado Tutano Vegano, da Bothânico Hair Cosmetic Natural Ltda., que, segundo a agência, não possui registro sanitário para comercialização.

Também foram alcançados produtos da Essence Indústria e Comércio Ltda., fabricados pela Geo Beauty Cosméticos. Entre eles estão o Capi Hair, tônico ativador de crescimento capilar; o Essencial for Men, shampoo de crescimento capilar de 250 ml; e itens voltados a outros cuidados, como o Mixderme, sabonete em gel para a pele do diabético, e o Ar Tratamento, fluido antimicose de 30 ml.

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Veja quais produtos foram proibidos

A determinação também envolve o Casa, repelente bloqueador de odores para ambiente, e o Rainha Solar, parafina bronzeadora de cenoura e urucum com FPS 8. Com a decisão, esses produtos ficam fora da cadeia regular de fabricação e venda e não devem ser utilizados pelos consumidores que eventualmente ainda os tenham em casa.

A relação divulgada pela Anvisa inclui ainda o Natural Perfection Double Shield Sun Stick SPD50+ e o Fraijour Retin-Collagen 3D Core Eye Cream. Nesses casos, a agência aponta que não foi possível identificar a empresa responsável pela fabricação dos cosméticos, fator que também levou à retirada dos itens.

Quem tiver algum dos produtos citados deve conferir a embalagem e suspender a utilização. A regularização sanitária é uma das exigências para que cosméticos sejam disponibilizados legalmente no país, permitindo que a autoridade sanitária identifique e fiscalize os produtos comercializados.

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