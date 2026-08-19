A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, distribuição, comercialização, divulgação e utilização de diversos cosméticos nesta quarta-feira (19). A decisão alcança produtos destinados aos cuidados com os cabelos, pele, bronzeamento e ambientes, além de itens cuja origem industrial não foi identificada pelo órgão.

A medida consta na Resolução-RE nº 3.249/2026, publicada no Diário Oficial da União (DOU). Um dos produtos atingidos é a Máscara Avocado Tutano Vegano, da Bothânico Hair Cosmetic Natural Ltda., que, segundo a agência, não possui registro sanitário para comercialização.

Também foram alcançados produtos da Essence Indústria e Comércio Ltda., fabricados pela Geo Beauty Cosméticos. Entre eles estão o Capi Hair, tônico ativador de crescimento capilar; o Essencial for Men, shampoo de crescimento capilar de 250 ml; e itens voltados a outros cuidados, como o Mixderme, sabonete em gel para a pele do diabético, e o Ar Tratamento, fluido antimicose de 30 ml.