Piracicaba foi o segundo município da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP) que mais gerou empregos formais no segundo trimestre de 2026, com saldo de 476 postos de trabalho. O dado consta do Boletim Trimestral do Mercado de Trabalho Formal na RMP, elaborado pelo Observatório da Região Metropolitana de Piracicaba, com base em informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Araras liderou o ranking, com 680 vagas criadas no período. Na sequência aparecem Limeira, com 339, Charqueada, com 332, e Capivari, com 328.

Também registraram saldo positivo Elias Fausto, com 264 empregos; Rio das Pedras, com 244; São Pedro, com 239; Rio Claro, com 174; Iracemápolis, com 158; Mombuca, com 79; Pirassununga, com 73; Ipeúna, com 57; Conchal, com 51; Côsmoba, com 35; Saltinho, com 35; Santa Maria da Serra, com 15; e Rafard, com sete. Águas de São Pedro teve saldo negativo de dois postos, enquanto Santa Cruz da Conceição fechou o trimestre com menos 25 empregos, Santa Gertrudes com menos 33, Analândia com menos 44, Leme com menos 74 e Cordeirópolis com menos 128.

Na comparação regional, a RMP encerrou o segundo trimestre com saldo positivo de 3.280 empregos formais. O resultado, porém, representa desaceleração em relação aos anos anteriores: foram 4.238 vagas no mesmo período de 2025 e 6.176 em 2024. Ainda assim, a redução proporcional do saldo na região foi menor do que a registrada no Estado de São Paulo e no Brasil.