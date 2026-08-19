Moradores e visitantes de Piracicaba terão uma nova opção de lazer neste fim de semana. A Ascapi (Associação de Canoagem de Piracicaba) promove uma vivência de rafting aberta ao público no rio Piracicaba, neste sábado (22) e domingo (23). A atividade será realizada no sábado, das 14h às 17h, e no domingo, das 10h às 13h. O ponto de encontro será na passarela Pênsil, na avenida Beira Rio.
Para participar, é necessário doar um pacote de lenços umedecidos ou shampoo infantil. Os produtos arrecadados serão destinados ao Fussp (Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba), para atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social no município. A Ascapi fornecerá os equipamentos necessários para a experiência, como bote, remos, colete salva-vidas e capacetes.
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Nova opção de lazer no rio Piracicaba
A vivência será realizada na nova raia destinada à prática de esportes de águas rápidas e atividades ecoturísticas implantada no rio Piracicaba. O espaço permite a formação de uma corredeira adequada para modalidades como rafting e boia cross, inclusive em períodos de menor volume de água.
A estrutura foi criada sem a utilização de concreto ou outros materiais artificiais. Para formar a raia, equipes das Secretarias Municipais de Esportes e de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos fizeram a reacomodação de pedras do próprio rio em pontos específicos.
Para Thiago Diniz Barne Ganeo, o Chicão, presidente da Ascapi, a atividade representa uma oportunidade de aproximar moradores e turistas do rio Piracicaba. “A população vai poder ver e experimentar o que o rio Piracicaba tem a oferecer”, afirmou. Segundo ele, a iniciativa também contribui para conscientizar sobre a importância da preservação do manancial.
De acordo com Chicão, a manutenção da raia não deve exigir gastos com materiais, já que a estrutura utiliza exclusivamente pedras do próprio rio.
Espaço será usado em competições internacionais
Além de receber a população neste fim de semana, a nova raia será utilizada em novembro para duas competições internacionais de rafting em Piracicaba: o Campeonato Pan-Americano de Rafting 2026 e a última etapa da Copa do Mundo de Rafting 2026. Os eventos devem reunir aproximadamente 400 atletas de cerca de 35 países. As competições já constam no site oficial da WRF (World Rafting Federation), entidade mundial responsável pela modalidade.
A raia também será utilizada nos treinamentos da Seleção Brasileira de Rafting, formada por atletas de Piracicaba e Brotas. Segundo a Ascapi, a equipe acumula 11 títulos mundiais.
A escolha de Piracicaba para sediar as competições ocorreu após a cidade disputar a candidatura com o Rio de Janeiro. Segundo Chicão, a World Rafting Federation avalia aspectos como fluxo de água, infraestrutura turística e capacidade logística para receber as delegações.
Para o secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, a estrutura amplia as possibilidades de utilização do rio Piracicaba para esporte e lazer. “O rio Piracicaba já é um grande atrativo da cidade e usado, por exemplo, para passeios de barco como lazer, então agora teremos outras opções para a população aproveitar o manancial”, afirmou.