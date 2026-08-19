Para participar, é necessário doar um pacote de lenços umedecidos ou shampoo infantil. Os produtos arrecadados serão destinados ao Fussp (Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba), para atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social no município. A Ascapi fornecerá os equipamentos necessários para a experiência, como bote, remos, colete salva-vidas e capacetes.

Moradores e visitantes de Piracicaba terão uma nova opção de lazer neste fim de semana. A Ascapi (Associação de Canoagem de Piracicaba) promove uma vivência de rafting aberta ao público no rio Piracicaba, neste sábado (22) e domingo (23). A atividade será realizada no sábado, das 14h às 17h, e no domingo, das 10h às 13h. O ponto de encontro será na passarela Pênsil, na avenida Beira Rio.

A vivência será realizada na nova raia destinada à prática de esportes de águas rápidas e atividades ecoturísticas implantada no rio Piracicaba. O espaço permite a formação de uma corredeira adequada para modalidades como rafting e boia cross, inclusive em períodos de menor volume de água.

A estrutura foi criada sem a utilização de concreto ou outros materiais artificiais. Para formar a raia, equipes das Secretarias Municipais de Esportes e de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos fizeram a reacomodação de pedras do próprio rio em pontos específicos.

Para Thiago Diniz Barne Ganeo, o Chicão, presidente da Ascapi, a atividade representa uma oportunidade de aproximar moradores e turistas do rio Piracicaba. “A população vai poder ver e experimentar o que o rio Piracicaba tem a oferecer”, afirmou. Segundo ele, a iniciativa também contribui para conscientizar sobre a importância da preservação do manancial.