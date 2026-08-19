Da formação em Piracicaba à liderança de uma organização internacional dedicada à restauração ecológica. Essa é parte da trajetória de Luiz Fernando Duarte de Moraes, engenheiro agrônomo formado pela Esalq e pesquisador da Embrapa Agrobiologia, que assumiu a presidência do conselho da Society for Ecological Restoration (SER) para o biênio 2026-2028.

A chegada ao cargo, no entanto, não foi resultado de um projeto pessoal. Luiz Fernando conta que sua relação com a SER começou em 2018, quando passou a representar a América Latina e o Caribe no conselho da entidade. Com o passar dos anos, foi convidado a participar de outros comitês, entre eles o Comitê Executivo, até entrar naturalmente no processo de sucessão da presidência. “Não foi algo que eu almejei. Eu fui consultado, fui convidado, fui eleito, mas num processo muito natural de continuar colaborando com a SER”, disse Luiz Fernando ao Jornal de Piracicaba.

A partir de agora, a atuação ganha uma responsabilidade maior. Entre as prioridades, ele pretende contribuir para o fortalecimento da SER como uma organização central na articulação entre países e instituições envolvidas com restauração ecológica. Também aponta como desafio aprofundar a internacionalização da entidade, ampliando o protagonismo de diferentes países e fortalecendo organizações locais.