A Justiça de São Paulo manteve a multa de aproximadamente R$ 11 milhões aplicada pelo Procon-SP à Apple por publicidade considerada enganosa sobre a resistência à água do iPhone 11 Pro. O processo analisou a forma como a empresa divulgava a capacidade do aparelho de suportar contato com líquidos e as condições associadas à proteção.

Para o Procon-SP, a comunicação utilizada pela fabricante poderia fazer com que consumidores interpretassem que o celular oferecia uma proteção mais ampla contra a água do que aquela efetivamente garantida. A Justiça também considerou as ressalvas presentes nos materiais publicitários, avaliando o destaque dado às limitações relacionadas ao recurso.

O caso serve de alerta para quem utiliza smartphones com certificação de resistência à água. Esse tipo de característica não significa que o aparelho esteja protegido contra qualquer situação envolvendo líquidos. As condições de uso indicadas pelo fabricante e as limitações previstas para a cobertura de garantia continuam sendo importantes na hora de avaliar os riscos.