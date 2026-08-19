A competição de 50 milhas será independente dos campeonatos regulares da Fórmula 1600 e não valerá pontos pelo Campeonato Paulista, disputado em Interlagos. A proposta é colocar pilotos e equipes diante de um desafio que exige mais estratégia e resistência ao longo da corrida.

A 37ª edição das 100 Milhas de Piracicaba acontece neste fim de semana, entre sexta-feira (21) e domingo (23), no ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo). Um dos destaques da programação será a prova especial de 50 milhas da Fórmula 1600, que terá uma dinâmica diferente das corridas tradicionais da categoria.

As 50 milhas percorridas no circuito de Piracicaba representam aproximadamente o dobro da distância de uma corrida convencional de 12 voltas da Fórmula 1600 em Interlagos.

A diferença muda a dinâmica da disputa. Em provas curtas, largadas, relargadas e diferenças de poucos décimos de segundo podem definir posições. Na corrida de Piracicaba, os pilotos também precisarão administrar o desgaste do carro, o tráfego e os diferentes momentos da competição. A duração maior também aumenta a importância das decisões tomadas pelas equipes durante a prova.

Outro diferencial será a possibilidade de formação de duplas. Nesse formato, um piloto poderá iniciar a corrida e entregar o carro ao companheiro durante a disputa. A troca cria uma nova variável para os competidores, que terão de combinar ritmos e estilos de pilotagem diferentes. O regulamento determina que dois pilotos da divisão Super não podem formar uma mesma dupla.