A 37ª edição das 100 Milhas de Piracicaba acontece neste fim de semana, entre sexta-feira (21) e domingo (23), no ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo). Um dos destaques da programação será a prova especial de 50 milhas da Fórmula 1600, que terá uma dinâmica diferente das corridas tradicionais da categoria.
A competição de 50 milhas será independente dos campeonatos regulares da Fórmula 1600 e não valerá pontos pelo Campeonato Paulista, disputado em Interlagos. A proposta é colocar pilotos e equipes diante de um desafio que exige mais estratégia e resistência ao longo da corrida.
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Prova terá o dobro da distância convencional
As 50 milhas percorridas no circuito de Piracicaba representam aproximadamente o dobro da distância de uma corrida convencional de 12 voltas da Fórmula 1600 em Interlagos.
A diferença muda a dinâmica da disputa. Em provas curtas, largadas, relargadas e diferenças de poucos décimos de segundo podem definir posições. Na corrida de Piracicaba, os pilotos também precisarão administrar o desgaste do carro, o tráfego e os diferentes momentos da competição. A duração maior também aumenta a importância das decisões tomadas pelas equipes durante a prova.
Outro diferencial será a possibilidade de formação de duplas. Nesse formato, um piloto poderá iniciar a corrida e entregar o carro ao companheiro durante a disputa. A troca cria uma nova variável para os competidores, que terão de combinar ritmos e estilos de pilotagem diferentes. O regulamento determina que dois pilotos da divisão Super não podem formar uma mesma dupla.
Com isso, a estratégia poderá envolver tanto a construção de uma vantagem na primeira parte da corrida quanto uma tentativa de recuperação após a troca de pilotos.
Além da troca de pilotos, o abastecimento previsto para a prova será outro fator que poderá influenciar o resultado. As equipes precisarão administrar o combustível e escolher os momentos das paradas, enquanto os pilotos terão de preservar o equipamento durante uma corrida mais longa que o habitual na categoria.
Dessa forma, a disputa não será definida apenas pela velocidade. Conservação do carro, ritmo, estratégia e trabalho nos boxes também poderão decidir as posições finais.
Fórmula 1600 chega à reta final da temporada
A prova especial acontece enquanto a temporada regular da Fórmula 1600 se aproxima da fase decisiva. O Campeonato Paulista já realizou oito das dez etapas, enquanto a Copa Brasil teve duas rodadas disputadas.
Antes das próximas decisões pelos campeonatos, a corrida de 50 milhas em Piracicaba oferecerá uma competição com formato próprio.
Mais do que aumentar a distância, a prova muda a maneira como pilotos e equipes precisam encarar a corrida: em vez de pensar apenas na próxima volta, será necessário administrar o desempenho ao longo de toda a disputa.