A Casas Bahia colocou 391 lotes de produtos em um leilão online que reúne eletrodomésticos, eletrônicos e outros itens. Entre os produtos estão geladeiras, fogões, tablets, celulares, fones de ouvido e notebooks.
O leilão ocorre após a empresa fechar 298 lojas e ingressar com um pedido de recuperação judicial no domingo (16). A varejista também divulgou o balanço do segundo trimestre de 2026, que apontou prejuízo líquido de R$ 10,1 bilhões.
Os interessados podem apresentar lances até as 15h desta quinta-feira (20), exclusivamente pela plataforma Kwara.
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Lotes a partir de R$ 200
Os menores lances iniciais estão na faixa de R$ 200. Entre os produtos disponíveis estão tablets, fones de ouvido da JBL, celulares da Samsung e fogões. Como os lances permanecem abertos, os valores podem sofrer alterações até o encerramento da disputa.
O lote de maior valor é o 361, que reúne cerca de 25 eletrodomésticos e, até o momento, tem lance na faixa de R$ 4,6 mil.
Entre os produtos desse lote estão umidificadores, duas cafeteiras da Três Corações, panela de arroz, cinco air fryers de dois andares, aspirador de água e pó e ventiladores.
Produtos não têm garantia
O edital estabelece que os produtos são vendidos sem garantia de funcionamento e não podem ser trocados ou devolvidos após a arrematação. Por isso, os interessados devem verificar as condições dos itens e as regras do leilão antes de apresentar os lances.
Outro ponto previsto no edital é a aplicação de multa de 30% sobre o valor da arrematação em caso de inadimplência ou descumprimento das condições estabelecidas.
Pagamento e retirada
Os lances vencedores ainda precisam ser aprovados pela Casas Bahia. Conforme as regras do leilão, essa análise pode levar até cinco dias úteis após o encerramento.
Depois da aprovação, o comprador terá um dia útil para realizar o pagamento via Pix. Além do valor do lance, serão cobradas uma comissão de 5% destinada ao leiloeiro e uma taxa administrativa de 15%.
A retirada dos produtos deverá ser agendada previamente com a Kwara. Os custos relacionados ao transporte dos itens ficam sob responsabilidade dos compradores.
Caso o arrematante não efetue o pagamento dentro do prazo estabelecido, poderá ser aplicada multa de 30% sobre o valor da arrematação, além de outras cobranças previstas no edital.
Recuperação judicial
O leilão ocorre no mesmo período em que a Casas Bahia ingressou com pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo. O procedimento busca permitir a reorganização financeira da empresa diante das dívidas acumuladas.
A companhia também informou que pretende manter suas operações durante o processo de recuperação judicial.