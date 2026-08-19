A Casas Bahia colocou 391 lotes de produtos em um leilão online que reúne eletrodomésticos, eletrônicos e outros itens. Entre os produtos estão geladeiras, fogões, tablets, celulares, fones de ouvido e notebooks.

O leilão ocorre após a empresa fechar 298 lojas e ingressar com um pedido de recuperação judicial no domingo (16). A varejista também divulgou o balanço do segundo trimestre de 2026, que apontou prejuízo líquido de R$ 10,1 bilhões.

Os interessados podem apresentar lances até as 15h desta quinta-feira (20), exclusivamente pela plataforma Kwara.