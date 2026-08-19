19 de agosto de 2026
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SAÚDE

Anvisa aprova primeira caneta emagrecedora genérica do Brasil

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Apesar da fama como
Apesar da fama como "caneta emagrecedora", o novo genérico foi aprovado pela Anvisa para o tratamento de diabetes tipo 2.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o primeiro medicamento genérico de semaglutida sintética em formato de caneta no Brasil. Produzido pela farmacêutica EMS, o produto recebeu registro para o tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2 que não apresentam controle adequado da doença. A decisão foi publicada na segunda-feira (17).

A aprovação amplia as alternativas de medicamentos à base de semaglutida disponíveis no país. Apesar de serem popularmente chamadas de “canetas emagrecedoras”, a indicação aprovada para o novo genérico está relacionada ao tratamento do diabetes tipo 2, e o uso deve ocorrer conforme avaliação e prescrição médica.

Na mesma decisão, a Anvisa também autorizou o Semaclique, medicamento similar produzido pela farmacêutica Germed. Com os dois novos registros, o mercado brasileiro passa a contar com mais opções de medicamentos à base de semaglutida, aumentando a concorrência entre os produtos da categoria.

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Como será o uso da nova caneta

O medicamento da EMS será comercializado como solução injetável em caneta preenchida, com aplicação semanal. As apresentações aprovadas possuem concentração de 1,34 mg/mL e incluem versões com diferentes volumes, quantidades de canetas e número de agulhas.

O armazenamento deve ser feito sob refrigeração, em temperatura entre 2 °C e 8 °C. Por fazer parte da classe dos medicamentos agonistas do receptor de GLP-1, a semaglutida sintética está sujeita à prescrição médica, com exigência de receita em duas vias.

A aprovação pela Anvisa representa a autorização sanitária para o medicamento, mas não significa que ele já esteja disponível imediatamente nas farmácias de todo o país. A chegada efetiva ao mercado e a definição do preço dependem das etapas comerciais posteriores. Para o consumidor, a novidade representa a entrada de uma versão genérica em um segmento que ganhou grande popularidade nos últimos anos.

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