A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o primeiro medicamento genérico de semaglutida sintética em formato de caneta no Brasil. Produzido pela farmacêutica EMS, o produto recebeu registro para o tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2 que não apresentam controle adequado da doença. A decisão foi publicada na segunda-feira (17).

A aprovação amplia as alternativas de medicamentos à base de semaglutida disponíveis no país. Apesar de serem popularmente chamadas de “canetas emagrecedoras”, a indicação aprovada para o novo genérico está relacionada ao tratamento do diabetes tipo 2, e o uso deve ocorrer conforme avaliação e prescrição médica.

Na mesma decisão, a Anvisa também autorizou o Semaclique, medicamento similar produzido pela farmacêutica Germed. Com os dois novos registros, o mercado brasileiro passa a contar com mais opções de medicamentos à base de semaglutida, aumentando a concorrência entre os produtos da categoria.