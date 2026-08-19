Mas a pele infantil não precisa reproduzir os mesmos cuidados indicados para adultos. De acordo com a dermatologista Flávia Reginatto, o essencial na infância é manter uma rotina simples e adequada à idade, sem antecipar o uso de produtos que não atendem a uma necessidade específica. O excesso de cosméticos pode causar ressecamento, irritações, dermatites, manchas e outras reações.

A popularização das rotinas de skincare nas redes sociais fez com que crianças e pré-adolescentes passassem a se interessar cada vez mais por cosméticos. Séruns, hidratantes, máscaras e outros produtos aparecem em vídeos e conteúdos voltados ao público jovem, criando a impressão de que uma rotina extensa de cuidados deveria começar o quanto antes.

Durante a infância, os cuidados devem priorizar higiene adequada, hidratação quando necessária e proteção solar. Não existe uma idade única em que toda criança deva começar uma rotina completa de skincare, já que as necessidades variam conforme a pele e a presença de problemas específicos. A introdução de produtos deve ocorrer de maneira gradual e, quando necessário, com orientação profissional.

Na adolescência, alterações hormonais podem aumentar a oleosidade e favorecer o surgimento de acne. É nessa fase que alguns cuidados adicionais podem fazer sentido, especialmente quando direcionados para necessidades reais da pele. Produtos com ativos específicos, porém, não devem ser escolhidos apenas porque estão em alta nas redes sociais ou são utilizados por influenciadores.

O risco do excesso

Outro problema está na combinação de vários produtos. Esfoliantes, ácidos e outros ativos presentes em cosméticos desenvolvidos para adultos podem ser agressivos quando usados de forma inadequada por crianças. A mistura de diferentes fórmulas também pode aumentar a chance de irritação e comprometer a barreira de proteção da pele.